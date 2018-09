«El Málaga femenino va a conseguir grandes cosas» La entrenador del rival malaguista, María Pry. / REAL BETIS María Pry, entrenadora del Betis y reconocida como la mejor entrenadora de la Liga Iberdrola del pasado curso por la RFEF, respeta mucho a su rival cara al derbi de esta tarde MARINA RIVAS Málaga Domingo, 23 septiembre 2018, 00:23

Será un reencuentro histórico y lleno de casualidades el de esta tarde: el primer derbi andaluz entre el Málaga y el Betis femenino en la máxima categoría. Será también el primer cara a cara entre María Pry y Antonio Contreras como técnicos; en el último, ella todavía llevaba los tacos. La joven bética acaba de ser galardonada como la mejor entrenadora de la Liga Iberdrola del pasado año por la Real Federación Española de Fútbol, y se trata de una figura de referencia en el fútbol femenino, al ser de una de las pioneras en cuanto al liderazgo de un equipo en Primera.

–¿Es la primera vez que coinciden en Primera. ¿Recuerda la última ocasión en Segunda?

–Sí, cuando estaban Isa (Guerrero) y (Manolo Hernández) Navarrete, en la temporada que nosotras ascendimos, la 2015-16 (acabó 0-2 para el Betis). Yo tenía una gran relación con ellos y los recuerdo como partidos muy duros, muy disputados, así que tengo muchas ganas de que llegue este partido.El que nos reencontremos en Primera los mismos equipos es un triunfo del fútbol femenino.

–¿Conoce al actual técnico, Antonio Contreras?

–Sí, le conozco personalmente y desde hace ya bastante tiempo. Tengo buena relación con casi todos los clubes, todos tenemos que respetarnos y al él concretamente le conocí como jugadora.

–¿Cuándo él entrenaba al Atlético de Madrid?

–Sí y yo jugaba con el Sevilla. Ahora va a ser un reencuentro diferente. Esta será la primera vez que nos encontremos, ambos como entrenadores, aunque hemos coincidido en algunos actos. Tengo ganas de que llegue el momento, porque él tiene una gran carrera dentro del fútbol femenino.

–Ahora su equipo ha podido adquirir más experiencia en la categoría, pero ambos han tenido el mismo arranque de Liga este año…

–Sí, es verdad. El arranque, ni para unos ni para otros ha sido el deseado, pero al final la temporada es una carrera de fondo. Lo importante no es como se empieza, sino como acaba y espero que ambos clubes terminemos de la mejor manera posible.

–Un deporte en el que su nombre pasará a la historia como una de las pioneras en los banquillos de Primera. Ahora, además, acaba de ser premiada por la RFEF como la mejor entrenadora de la Liga Iberdrola del pasado año. ¿Cómo lo recibe?

–Aunque lo recoja yo, al final es un premio de equipo, es un reconocimiento a las jugadoras del año pasado y al cuerpo técnico.

–Y un aliciente para futuras entrenadoras, ¿no?

–Sí, al final nosotras seguimos rompiendo barreras, lo que intentamos es seguir creciendo y debemos aprovechar todas las oportunidades que se nos dan. Tenemos que seguir trabajando y tener claro cuál es nuestro camino.

–A unas horas del encuentro con el Málaga, imagino que ya se habrá estudiado a la plantilla rival, ¿quiénes le parecen las principales rivales a batir?

–No me gusta hablar de forma individual, al menos en el femenino, porque no creo que una jugadora sea tan determinante en un partido, como en el masculino, con Messi o Cristiano. En el femenino lo que premia es el trabajo en bloque, aunque está claro que tiene a jugadoras muy importantes como Adriana, que lleva muchos años, Chelsea también… Y luego jóvenes como Ruth. Creo que al final han sabido combinar muy bien la veteranía con la juventud y eso hace que, aunque se haya empezado de forma que no era lo pensado ni para Antonio ni para las jugadoras, el Málaga va a conseguir grandes cosas esta temporada, porque como bloque van a hacer buen trabajo.

–¿Con alguna de ellas llegó a coincidir también en los terrenos de juego?

–Sí, con Adriana, siempre como rival, claro, y Chelsea, en mi último año, estaba jugando en el Barcelona (2013-14).

–Aunque ya abandonó el primer plano hace varios años, ¿se le sigue haciendo raro coincidir con ellas siendo entrenadora?

–Es verdad que no es la primera vez que nos enfrentamos a ellas siendo yo entrenadora, pero al final, pase lo que pase, me quedo con lo que las jugadoras me pueden aportar ahora. Con Chelsea, por ejemplo, tengo una muy buena amistad, eso es lo bonito del fútbol femenino. A pesar de lo que pueda ocurrir en el campo, sabes que siempre podrás contar con ciertas personas. Cuando acaba el partido, todo queda ya en el campo.

–A grandes rasgos, ¿se atreve a dar una visión de cómo será el partido ante el Málaga?

–Creo que va a ser muy disputado. El Málaga juega en su campo, con su afición, están deseando conseguir la primera victoria y ofrecérsela a su público y nosotras vamos a ser fieles a nuestra identidad. Por tanto, creo que se va a ver un buen partido y que se lleve la victoria el que mejor fútbol haga y el que sea más eficaz cara al gol.