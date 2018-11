El Málaga femenino llega al parón de selecciones con los deberes hechos Pamela, Adriana y Mascaró celebrando la última victoria ante el Madrid CFF. / Germán Pozo Las blanquiazules descansan décimas en la clasificación y sólo contarán con la ausencia de Dominika en esta semana sin Liga Iberdrola MARINA RIVAS Martes, 6 noviembre 2018, 00:37

Aún es pronto para vaticinar acontecimientos teniendo en cuenta que esta Liga Iberdrola todavía está comenzando, pero lo que sí se puede comentar, a ciencia cierta, es que este Málaga femenino no es el mismo que pecó de novato en sus primeras jornadas. Sabiendo que esta semana se enfrentaban a un nuevo parón de selecciones, no quisieron perdonar ni un punto en su último partido, ante el Madrid CFF, y acabaron con la tarea hecha. Eso sí, el resultado final no reflejó lo sucedido en una primera parte falta de carácter y que acabó sacando de quicio hasta al propio técnico malaguista. Este parón vendrá mejor que nunca a las de Antonio Contreras para recolocar esas piezas que siguen desestructurando el juego del equipo.

Lo positivo de todo esto es la actual posición en la que descansa el equipo, décimo de la tabla y todavía con margen de mejora teniendo en cuenta que hasta tres equipos más suman los mismos puntos (diez). Una gesta de un recién ascendido que busca dar la sorpresa y alzarse como el equipo revelación del año, habiendo sufrido sólo una derrota en las últimas cinco jornadas. Sin embargo, el calendario no perdona; su siguiente reto, el domingo 18 será ante el Levante: tercero en la tabla, sólo por detrás del Atlético de Madrid y el Barcelona, y que todavía no sabe lo que es perder un cruce en su casa. Este ya no es el Madrid CFF, segundo por la cola y con un nerviosismo importante en su necesidad de sumar y salir de los puestos del descenso.

Afrontar tanto parón entre jornadas, en este caso entre la octava y la novena, suele traer consigo consecuencias negativas, sobre todo para un equipo que empieza a tener un buen ritmo de competición. Sin embargo, en este caso podría venir bien a las costasoleñas para terminar de incorporar a dos de sus jugadoras lesionadas. Se trata de la central madrileña Marta Cazalla, que sólo disputó los dos primeros partidos del curso (lo hizo como titular), y la torroxeña Sandra Pérez, que aún no ha debutado en Primera División al cerrar su temporada con una lesión de largo alcance en una rodilla.

Mientras que ellas se van haciendo al equipo, Dominika es la única que se ausentará estos días al recibir la llamada de su selección. La centrocampista eslovena, autora del primer gol del Málaga este año y elegida 'MVP' de la Liga Iberdrola en la quinta jornada, ha vuelto a formar parte de los planes del combinado nacional de su país, con el que se concentra estos días para disputar un partido amistoso ante Albania el jueves en la localidad de Gornja Radgona (Eslovenia). Una noticia que no le viene por sorpresa, ya que lleva acudiendo con su país desde las categorías inferiores.

Pese a que el último no fue su mejor partido, Dominika se ha convertido en una de las piezas clave en el esquema que Antonio Contreras lleva repitiendo cuatro jornadas consecutivas. El mismo once con el que ganó al Espanyol, al Logroño y al Madrid, las tres únicas victorias del equipo al cierre de la octava jornada. Una estructura en la que se prevén cambios, concretamente en la zona más ofensiva del centro del campo, en el puesto de medio punta, que venía ocupando Natalia y que podría adquirir Armisa en la próxima jornada, para ayudar arriba a la pareja más peligrosa del equipo. Un dúo que cada vez adquiere más personalidad, el ormado por Adriana y Patricia, autoras de los últimos dos tantos del equipo, gracias a la rapidez de la mallorquina y la definición de la capitana. Varios elementos intocables en la estructura y otros tantos con los que jugar durante estos doce días de receso que quedan por delante para volver a la Liga con más fuerza que nunca.

Las claves de la jornada

Los errores se pagan cada vez más caros en una igualada Primera División en la que, a excepción de los extremos, el centro de la tabla varía notablemente en cada jornada. Al cierre de este octava jornada, sólo cinco equipos han permanecito inmutables con respecto a la anterior: el Atlético de Madrid, líder invicto, el Barcelona y el Levante y, por abajo, el Madrid CFF y el Sporting de Huelva cerrando la lista. Los once cuadros restantes han variado sus posiciones, como el Málaga, que pasó del duodécimo al décimo puesto.

Justo esa diferencia de un tanto en el marcador fue el resultado más repetido de la jornada, hasta en cuatro ocasiones. Resultó curioso ver que, a diferencia de otros fines de semana, no hubiera un marcador destacado; es decir, una sola goleada. En este caso, la mayor diferencia fue por dos goles a favor en el Betis-Rayo Vallecano (3-1), Logroño-Sporting de Huelva (2-0) y Atlético Féminas (2-0), su resultado más corto del año. Además, en la lucha por el Trofeo Pichichi no hubo novedades; la delantera rojiblanca y de la selección española absoluta, Jenni Hermoso, con siete tantos, sigue una semana más al frente de esta clasificación. A lo que cabe reseñar que el cruce más sorprendente fue el del empate a cero entre el Barcelona y el Valencia (undécimo), siendo además el equipo de la liga que ha empatado más veces, hasta un total de cinco entre las ocho jornadas.