El Málaga femenino ya tiene su peña Algunos de los socios se reunieron el fin de semana para hablar sobre futuras acciones de apoyo al equipo. / Francis Silva Sólo Atlético de Madrid, Levante y Valencia poseen grupos de apoyo para sus equipos de la Liga Iberdrola MARINA RIVAS Lunes, 8 octubre 2018, 00:33

Por ahora son en torno a 30 personas, pero poseen la energía de un batallón y las mismas ganas de luchar por el equipo femenino que cualquier grupo de apoyo actual por el masculino. Llevan por nombre 'Coraje y corazón', como la letra del himno del club de su vida y, en sólo unos días, se constituirán oficialmente como la primera peña de aficionados del Málaga femenino, en cuanto pongan en regla los trámites que ya han iniciado. Una iniciativa pionera en la ciudad para el cuadro que ahora milita en Primera División y un ejemplo, además, para toda España. De momentosólo existen tres peñas para clubes femeninos de la Liga Iberdrola: 'Colchoneras', del Atlético de Madrid; 'La recta de Paterna', del Valencia y 'Levante Femenino'.

Lo curioso es que la idea surgió por la cercanía y amabilidad que demostraron las jugadoras de Antonio Contreras y que sorprendieron a un matrimonio de malagueños que todavía no conocían de cerca el fútbol femenino. Así lo relata el presidente del grupo de apoyo, Carlos Velasco: «Fui con mi mujer y mis hijos a ver al equipo el año pasado, en Cártama, porque me pillaba cerca de casualidad y estuvieron saludando a mis hijos, firmándoles... Desde el primer momento se portaron tan bien que empezamos a seguirlas y, con un grupo de amigos, decidimos montar la peña», rememora el costasoleño, dueño de una tienda de alimentación.

La idea no quedó en el aire. Decidieron llevarla a la práctica y buscaron a los primeros fieles entre sus contactos más inmediatos, como uno de sus amigos, Jonathan Rico, dedicado al sector de la construcción. «Nunca he pertenecido a ninguna peña. De hecho, voy al fútbol cuando puedo, pero él empezó a animarme y me está gustando mucho ir a ver al femenino», declara. No sólo ha encontrado una nueva afición, sino también un objeto de reivindicación: «Las chicas están luchando mucho, todos sabemos que la situación del fútbol femenino es complicada y este Málaga juega bastante mejor de lo que la gente pueda pensar (en relación a su plaza actual de colista)», se sincera.

Las redes sociales

Aunque no todo queda en el círculo de amigos y familiares. Uno de los puntos de apoyo de esta peña en proceso de formación se basa en los seguidores que ha conseguido reunir a través de las redes sociales, en las que tanto algunas de las jugadoras como el propio entrenador del equipo ya comienzan a interactuar con ellos. A través de una de estas plataformas conoció el proyecto otra de las precursoras, Lorena Palacios, que se encuentra opositando para maestra de educación infantil. «Contacté con ellos por Twitter y me encantó la idea. Hace tiempo que me planteaba por qué no había una peña para el femenino, ya que muchas veces las chicas se ven solas, con los familiares y poco más», asegura la malagueña, apasionada del fútbol femenino y fiel del equipo desde hace años.

Un ejemplo de la diversidad de público que reúne esta novedosa asociación, en constante búsqueda de apoyos para lograr que cada fin de semana en casa, se les escuche con fuerza en la grada del campo de la Federación. «El Málaga siempre merece estar arriba como equipo y como afición. Espero que poco a poco consigamos ser muy activos con nuestras acciones», clama Palacios. Movimientos y actividades que ya empiezan a plantear y que irán demostrando a medida que sigan dando sus pasos adelante. De momento, para el Málaga-Espanyol del domingo, a las 12.00, ya pretenden sacar a relucir su propia bandera y escudo. Un sello propio para una iniciativa que rompe barreras.