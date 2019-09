El Málaga femenino, preparado y motivado para el estreno en su feudo Pamela, Herrera, Manu Heredia (Besoccer), Adriana y Buceta. / Foto: Migue Fernández | Vídeo: Pedro J. Quero Las jugadoras Adriana, Pamela y Buceta y el nuevo técnico, José Herrera, acudieron a la sede de Besoccer para hablar de su arranque liguero y objetivos del conjunto MARINA RIVAS Jueves, 12 septiembre 2019, 17:23

Se palpaba en el aire la ilusión y motivación del nuevo Málaga femenino por comenzar su campaña en casa. Las capitanas Adriana y Pamela, la recién llegada Ana Buceta y el nuevo técnico del conjunto, José Herrera, acudieron este jueves por la mañana a la sede de Bessocer -'partner' del club- cara a la presentación en sociedad del conjunto antes del estreno en su feudo, en el campo de la Federación. Será este mismo sábado 14 de septiembre, a las 12.00 horas y con entrada gratuita ante Granadilla de Tenerife B en el duelo correspondiente a la segunda jornada de la nueva Segunda División, renombrada como Reto Iberdrola. En este evento estuvieron arropadas además por los consejeros consultivos del club Ben Barek y Antonio Benítez, que agradecieron su apoyo a la empresa tecnológica malagueña tanto por su parte como por parte de la CEO del Málaga femenino, Hamyan Al Thani.

Realmente, la temporada arrancó la pasada semana en el campo del Santa Teresa de Badajoz, donde el conjunto malaguista no supo mantener el primer gol con el que tomó ventaja y acabó digiriendo su primera derrota (1-2). No era lo que se esperaba y todas las jugadoras que acudieron a Besoccer reafirmaron esto. Sin embargo, la actitud de las representantes de la plantilla y de Herrera sigue derrochando optimismo. «Creo que sí que hubo aspectos que reforzamos, nos pusimos primero en el marcador… Ahora estamos súper focalizadas en mejorar y en ningún caso hay exceso de confianza por nuestra parte», aclaró el técnico tinerfeño. Explicó que el conjunto sólo se rige por metas a corto plazo y que se está trabajando duro por que los frutos del esfuerzo lleguen pronto.

A ser posible, este mismo sábado. «Si se pierde el fin de semana en casa volveré a tirarme una semana sin dormir, preparándome el siguiente partido, molestando a las futbolistas todo el día para enseñarles vídeos, análisis, datos, etc y seguiremos en la misma línea», comenzó Herrera. Pero también señaló que la derrota ante el filial del que fuera su club no pasa por ser una opción para el Málaga: «No podemos ser más fuertes anímicamente y no pasa por nuestra cabeza el no puntuar este fin de semana, lo tenemos clarísimo y ellas están súper convencidas. En el remoto caso de que no se diese, mismo planteamiento y líneas de trabajo cara a la jornada tres».

Acerca del nuevo formato liguero, el entrenador canario valoró su exigencia y que todavía existe cierto desconocimiento sobre los rivales, pero explicó: «Es una liga muy larga, de nueva creación y donde no conocemos a los equipos, tenemos muchas incorporaciones y nos tenemos que ir haciendo al modelo de juego, pero creo que nos hace falta el resultado positivo para refrendar todo el trabajo de nuestras futbolistas y a partir de ahí irá todo rodado». Para ello, como asegura, será fundamental convertir la Federación en un «fortín» este fin de semana. Así lo valoró también la delantera Adriana: «Todas estamos deseando jugar en casa, tener a la afición cerca y esperemos responderles en el campo como ellos en la grada. Por su parte, harán lo posible por conseguir la victoria: «Vamos al campo pensando en ganar y vamos con el partido muy trabajado. Vamos con la convicción de que vamos a hacer un gran partido».

Y es que, al final, todas saben cuál es la máxima a perseguir este año: «Lo que queremos conseguir es que el equipo esté en Primera otra vez», explicó la capitana. Este año, compartirá brazalete oficialmente con otro de los pilares del conjunto, la centrocampista uruguaya Pamela, que muy cauta, valoró: «Somos conscientes de los aspectos que tenemos que mejorar y creo que los resultados van a llegar, porque para eso trabajamos a diario». Este sábado, un aspecto importante de jugar en casa será el contar con la afición en la grada y la internacional así lo comentó: «Estamos súper agradecidas por todo el apoyo, son muy importantes para nosotras. Ojalá nos puedan acompañar este sábado y podamos celebrar los tres puntos juntos».

Ya se ha acostumbrado a formar una buena dupla con ella en la pretemporada y probablemente, será una de las más repetidas en los esquemas del nuevo Málaga este año en el centro del campo. Se trata de Buceta, procedente del Levante y uno de los fichajes del conjunto costasoleño, que también afronta el próximo encuentro con sed de victoria. «No ha sido el comienzo que esperábamos, pero la Liga es muy larga y el sábado tenemos una nueva oportunidad de conseguir los tres puntos».