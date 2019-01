El Málaga se medirá este miércoles al PSV en Mijas Un instante del partido del Málaga contra el Madrid CFF que se celebró en Coín / Germán Pozo Se trata de un partido de entrenamiento contra el actual líder de la liga holandesa, que se concentra estos días en la Costa del Sol MARINA RIVAS Martes, 8 enero 2019, 13:33

Entre jornada y jornada, el Málaga contará con una oportunidad de lujo para medir su crecimiento y seguir aprendiendo cara a la Primera División. Las de Antonio Contreras han concertado un cruce contra el PSV Eindhoven que se disputará este miércoles, a las 20.00 horas en el Campo Antonio Márquez Alarcón, de Mijas pueblo. No se trata de un amistoso como tal, sino de un partido a modo de entrenamiento que no contará con un número concreto de sustituciones entre jugadoras y en el que tampoco se prevé que compitan con las equipaciones oficiales de juego, sólo con las de entreno. A lo que cabe destacar que al no tratarse de un encuentro oficial, será de libre acceso y gratuito para todo aquel que desee acudir a verlo.

Esta será una buena ocasión para que el cuadro blanquiazul se pruebe ante el actual líder de la Primera División holandesa (la Eredivisie), que retomará su calendario el primer fin de semana de febrero dada las condiciones climatológicas del país. Lo que ha propiciado que, como ya viene siendo habitual en la zona, varios municipios de la Costa del Sol, como Mijas, Benalmádena o Torremolinos, acojan concentraciones de numerosos equipos europeos. En este caso hasta 17, todos ellos holandeses y sólo uno femenino, el PSV, el único que además milita en la máxima categoría. Los 16 restantes, de categorías equivalentes a la Segunda División B y Tercera en España, son: el Westlandia, el Quick Boys, el Dorcrecht, el Sportclub Silvoide, el Ajax (filial del primer equipo), el Rijnvogels, el Excelsior Massluis, el VVSB, el Schipluiden, el Jodan Boys, el Schelluinen, el Monster, el SVC 08, el Gouderakvallelvogels, el Nivo Sparta y el TOGB.

En lo que respecta al cuadro que se medirá al Málaga cabe señalar que disputará un segundo partido antes de hacer las maletas. Esta vez formando dos conjuntos con sus propias jugadoras el sábado por la mañana, de nuevo en el Márquez Alarcón y, al igual que el cruce contra el Málaga, será gratuito y de libre acceso. Un perfecto entrenamiento para el equipo blanquiazul antes de recibir a la Real Sociedad este domingo a las 11.00 horas en el campo de la Federación en el que será el primer duelo de la segunda vuelta que se dispute en casa.