El Málaga perdona ante el Rayo Vallecano (1-0) Un gol en el minuto 80 rompió los esquemas del cuadro blanquiazul, que volvió a perder fuera de casa MARINA RIVAS Sábado, 1 diciembre 2018, 13:55

La mala suerte y la falta de acierto volvieron a condenar al Málaga, que todavía no ha cogido la tónica de obtener buenos resultados fuera de casa. Las de Antonio Contreras salieron ante el Rayo Vallecano este sábado con un once con varias novedades. La primera y más clara, el cambio en el tridente ofensivo, en el que ya no aparecía Mascaró, sino que se conformó por la capitana Adriana, por la izquierda, María Ruiz adelantada por la banda derecha y la montenegrina Armisa en el centro de la delantera, gracias a los buenos resultados obtenidos en sus últimos partidos. Sin embargo, la fortaleza de este equipo en la undécima jornada de Liga Iberdrola, estuvo más bien en el centro del campo.

En un duelo en el que ambos equipos resistieron en tablas y sin goles hasta el descanso, las referentes del cuadro blanquiazul durante el primer tiempo fueron la eslovena Dominika, eje de centro del campo y también Leticia, por la banda izquierda. Ella protagonizó la primera ocasión del equipo en el minuto 9 y cerró el círculo con una de las mejores llegadas del Málaga, prácticamente al cierre del partido, cuando ejecutó un tiro de falta directa que rozó el larguero.

Sin embargo, ya no pudo hacer más el conjunto costasoleño al verse sorprendido en el minuto 80 por el único tanto del partido, el de la delantera Iris, nada más salir del banquillo en la segunda parte. Una acción que no esperaba el Málaga, que mantuvo la compostura durante todo el encuentro y que en 10 minutos no pudo hacer mucho más por intentar darle la vuelta al marcador tras un encuentro en el que ambos equipos tuvieron sus oportunidades. De esta forma, el conjunto blanquiazul se mantiene sin cambios en su undécimo lugar de la tabla, aunque, de ganar el Albacete al Logroño mañana, descendería al duodécimo. Una oportunidad perdida para que las malaguistas dieran un salto de calidad en la tabla en un mes din tiempo para descansos.