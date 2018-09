El Málaga pone fin a su espera

Hace tiempo que cuentan los días, incluso las horas, para que empiece una de las temporadas más ilusionantes, tanto para el club, que regresa a Primera División, como para las jugadoras que ya comenzaron con los amistosos de pretemporada hace más de un mes. Una ronda de calentamiento en la que han ganado dos encuentros, y perdido otros dos, pero en la que también se hicieron con su primer gran título del año, el primero Trofeo Costa del Sol Femenino. Con una apuesta por la calidad, una plantilla con una media de 23-24 años, con experiencia en la categoría y de nuevo a las órdenes del técnico que les hizo volver a la élite, las de Antonio Contreras ya están listas para la acción.

De las heroínas del pasado curso sólo quedan trece nombres, mientras que las once restantes del combinado aún no se han estrenado con la camiseta del Málaga. Desde la portería, Stefany; como centrales, Miriam y Marta; en el lateral izquierdo, Leticia y Minori; en el centro del campo, Dominika, Mayara y Natalia y, en la delantera, Celia, Armisa y Patricia. A muchos de los que lean esto ni siquiera les sonarán sus nombres y menos sus caras, pero cabe destacar que hasta siete de ellas son o han sido internacionales con sus respectivas selecciones. De hecho incluso, dos de ellas, Dominika (Montenegro) y Natalia (México), lo están siendo ahora mismo, por lo que quizá no lleguen a tiempo para el arranque liguero.

En la nueva plantilla sólo quedan trece jugadoras del grupo que logró el ascenso la pasada campaña

Una apuesta por una delantera más ofensiva todavía, en la que se mantiene a Adriana como capitana, recordando que fue la máxima goleadora del equipo el año pasado, a la malagueña María Ruiz, autora del tanto que dio el ascenso al conjunto. A esas se añaden entre otras, la rapidez y veteranía de Patricia, con experiencia en el Rayo Vallecano y el Madrid (no confundir con el Real Madrid) y la juventud de Celia, nada menos que la pichichi de la última temporada en Segunda, con 77 goles, en el Femarguín.

Defensa reforzada

También la defensa se refuerza bastante este año, con dos exjugadoras del Atlético de Madrid como son Marta y Leticia, además de la primera japonesa en el club costasoñelo, Minori. Cabe destacar que la zaga sigue siendo la posición donde reinan las locales, las malagueñas: aquí se encuentran hasta cuatro de las cinco caras de la provincia: Ruth (Málaga), Sandra (Torrox), Encarni (Villanueva del Rosario), Postigo (Cártama) y, ya en la delantera, María Ruiz.

El equipo cuenta con cinco jugadoras malagueñas: Ruth, Sandra, Encarni, Postigo y María Ruiz

No hay huecos o aparentes debilidades en el nuevo planteamiento de Contreras. Ya en los amistosos dejó ver un equipo potente, con toque rápido y muy vertical, sin rodeos para intentar llegar cuanto antes a la meta. Una idea que les tocará modificar en función de los exigentes rivales de Primera, entre los que destacan las secciones femeninas de clubes históricos como el Barcelona, Valencia, Real Sociedad, Athletic, Rayo Vallecano y por supuesto, el Atlético de Madrid. Contra las vigentes campeonas de Liga tendrán que debutar las malaguistas, este sábado a las 16.00 horas en el campo de la Federación. Un horario por el que tanto las jugadoras como la propia afición que ya congrega el equipo ha mostrado su malestar. En primer lugar, por los 30 grados de temperatura que se pueden registrar ese día y, además, porque el fin del partido se solapa con el inicio del Málaga-Tenerife (18.00 horas). Una decisión por la que las jugadoras no han podido más que acatar órdenes.

Galería. Conoce a todas las jugadoras del Málaga CF. / Salvador Salas y Borja Gutiérrez

Nueve nacionalidades, veinticuatro jugadoras y todas con una misma meta, dar la cara este año, en lo personal para seguir clamando la atención de sus seleccionadores, y en lo grupal, para intentar dejar al Málaga lo más alto posible en la clasificación. Un esfuerzo que ha conllevado largas temporadas de lucha en Segunda, un sufrido ascenso y, a partir de ahora, mucho trabajo para empezar a compenetrar las diferentes personalidades y transformarlas en victorias dentro del campo.

La plantilla

Porteras: Chelsea, Alba, Stefany.

Defensas: Ruth, Postigo, Miriam, Marta, Farfán, Encarni; Shiv, Leticia y Minori.

Centrocampistas: Sandra, Paula, Pamela, Raquel, Dominika, Mayara y Natalia.

Delanteras: María Ruiz, Adriana, Celia, Armisa, Patricia.

Cuerpo técnico: Antonio Contreras (entrenador), Mario Rueda (coordinador), Paco Ruiz (preparados porteras), Miguel Ángel Viñas (preparador físico), Sara Sancho (fisioterapeuta) y Javier Luque (delegado).