Este Málaga sí quiere quedarse GERMÁN POZO El cuadro costasoleño vence al Fundación Albacete (4-2) anotando cuatro goles por primera vez en la temporada. Domingo, 31 marzo 2019, 15:36

Esto ya es otra cosa. A pesar de la lluvia, del barrizal en el que se transformó el campo, que impedía la correcta conducción de balón, a pesar de que la afición no respondió como se esperaba al llamamiento para llenar la grada, el Málaga lo hizo. El conjunto tiró de galones y realizó quizá su mejor partido del año, volvió a la senda del gol y consiguió un triunfo de autoridad, de los que dan media salvación y, sobre todo, fuerza y esperanza para las cuatro finales que quedan por delante. Hacía dieciséis jornadas que el cuadro blanquiazul no ganaba, la reacción se hizo de rogar demasiado, pero el triunfo llegó en el momento más indicado, ante un rival directo como el Fundación Albacete y, por primera vez en toda la temporada, anotando cuatro goles (4-2).

Sólo los primeros minutos de juego y pese al mal estado del campo, el juego ya prometía intensidad y llegadas. Al principio, el control fue para el cuadro visitante, que centró todos sus esfuerzos en lograr un gol temprano fuera de casa. Sin embargo, en cuanto comenzó a asentarse el cuadro blanquiazul, no dudó en tomar las riendas del partido. María Ruiz, que vistió el brazalete de capitana y Paula Fernández, saltaron algo intranquilas al campo, necesitaron del apoyo de Dominika en el centro del campo y de Leti, que hoy jugó como extremo, para adaptarse a las condiciones. Comenzó la cuenta atrás para el Málaga y con el equipo ya mentalizado, comenzaron a llegar las oportunidades: de Dominika, Leti y Paula a balón parado.

Y por fin llegó, tras un córner ejecutado por Leticia, Cazalla remató con la cabeza dentro del área pequeña y abrió la veda del gol. Un primera tanto que celebró todo el equipo y el banquillo en la banda. Sin embargo, antes del descanso y pese a una grata imagen de la defensa malaguista, sobre todo de Ruth y sus cambios de ritmo por la banda, el tanto del empate llegaría antes de marchar a vestuarios. En esta ocasión por mediación de Pomares, que pilló a Chelesea abatida tras frenar un primer tiro al primer palo.

GERMÁN POZO

El encuentro se endurecía y las de Antonio Contreras sabían que un empate no era ni de luego suficiente. La intensidad debía subir un punto de intensidad y aprovechar que el Albacete no atravesaba su faceta más ofensiva al inicio del segundo tiempo. El cuadro blanquiazul adelantó líneas sin miedo, sabía que sus contraataques y su estrategia ofensiva crecía en calidad cuando la jugada la acompañaban al menos tres jugadoras arriba. Y así llegó el segundo gol. Mascaró intentó penetrar desde el extremo derecho pero sufrió un choque, entonces Paula se aprovechó del balón colgado y definió a la perfección, picando el esférico y colándola al segundo palo. Sin embargo, no hubo tiempo para la relajación.

Con la salida del campo de Mascaró, que ya no soportaba los golpes recibidos y la entrada de Armisa el cuadro local amplió sus posibilidades. Hasta dos ocasiones tuvo la montenegrina antes de que llegara el tercero. Este gol, de Leti de falta libre directa, fue el mejor ejecutado del partido y quizá el más celebrado, por la insistencia de la lateral madrileña a balón parado durante todo el encuentro. Sin embargo, sin tiempo para el descanso, el Fundación Albacete comenzó a reaccionar y a correr más que nunca, presionó bien en las bandas, con varios centros laterales peligrosos, sobre todo por la zona que cubría Postigo. A base de insistencia llegó el 3-2, por obra de Bulatovic. Tanto que hizo temer lo peor a la grada.

A sabiendas de lo que costó anotar tres goles y lo que una victoria este domingo suponía, el Málaga tiró de galones y volvió a centrarse en el contraataque. Así, casi al cierre del partido y antes de una tangana fruto de la tensión, que emborronó el final, Raquel cabeceó un balón colgado en el área pequeña y la meta rival no pudo hacer más que encajarlo. Ese gol valió un partido y valdrá por media salvación. Este Málaga ha llegado para demostrar que quiere quedarse, aunque ahora, con la cabeza fría, deberá demostrar el mismo coraje para repetir al menos una victoria en las cuatro últimas finales. Ahora continúa colista pero la salvación se encuentra a un punto.