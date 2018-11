El Málaga retoma el calendario con uno de los grandes retos de la temporada El cuadro blanquiazul tratará de sumar esta tarde ante un Levante tercero y que sólo ha perdido un encuentro MARINA RIVAS Domingo, 18 noviembre 2018, 01:40

Después de tanta calma, también llegan las tormentas. y la primera ya tiene fecha y hora. El Málaga se enfrenta hoy, a las 16.00 horas y a domicilio, a uno de los mayores retos tras su ascenso a Primera División. Visita al tres veces campeón de Liga y poseedor de seis Copas de la Reina: el Levante. Consolidado desde hace años en la cúspide de la tabla es, junto al Barcelona y al Atlético de Madrid, uno de los cuadros más peligroso de la Liga Iberdrola y con una de las plantillas que menos fallos está dispuesta a cometer.

Entre los grandes nombres del actual tercero de la clasificación puede econtrarse el de Charlyn, la internacional mexicana que logró el Trofeo Pichichi de la pasada campaña; las internacionales con la selección española absoluta Marta Corredera (ganó la liga con el Barcelona y el Atlético e incluso la FA Cup con el Arsenal), Alharilla o Sonia Bermúdez y otros talentos de gran recorrido en la competición española como la defensa Sonia Prim, que acumula más de quince años en la élite como profesional.

Ante esta plantilla, un empate sería todo un logro y una victoria se convertiría en la gesta de la jornada. El resultado será incierto, pero lo que tiene claro el Málaga es que irá dispuesto a dar guerra y a corregir los errores de los últimos encuentros. Fallos que fueron desde la propia actitud del equipo hasta la falta de iniciativa para asumir la posesión del balón o despistes puntuales de los que el rival pudo aprovecharse. Unos aspectos que han trabajado durante la semana de parón por selecciones en la que la única ausente durante unos días fue la centrocampista Dominika, que acudió a un amistoso contra Eslovenia.

Además de su incorporación, eran dos las jugadoras que faltaban por sumarse a los entrenamientos y que ya calientan motores, cerrando así las puertas de la enfermería. Por un lado, la central madrileña Marta Cazalla y por otro la malagueña Sandra Pérez, que todavía no ha debutado al permanecer en proceso de recuperación por una lesión que afectó a su rodilla desde la pasada campaña. Una buena noticia para el equipo, que de no encontrar la suerte con su once fetiche (el que lleva repitiendo las cuatro últimas jornadas) podrá ir contando en poco tiempo con todos los relevos posibles.

En un partido que volverá a estar pasado por agua, el Málaga irá con todo ante un Levante que continúa invicto en casa esta temporada y que, además sólo ha perdido un partido, por 2-0 en la casa del Atlético de Madrid, que continúa líder de la clasificación. Mientras, el cuadro blanquiazul, que llega desde el décimo lugar buscará seguir elevando una cuenta de goles que abrió en su quinta jornada y que le ha permitido ganar tres encuentros, eso sí todos ellos por la mínima.

Los resultados

Esta será la cuarta salida del año para las de Antonio Contreras, que en sus tres anteriores cruces a domicilio agotó las combinaciones: una derrota, un empate y una victoria. De dar la sopresa y vencer en la Ciudad Deportiva de Buñol (Valencia) el Málaga podría aspirar incluso a la sexta posición de la tabla. Por el contrario, un empate le haría depender de otros dos partidos de la jornada para determinar su posición (podrían subir posiciones) y, por último, con una derrota, podrían descender hasta el décimotercer lugar, que ahora ocupa el Espanyol y que todavía queda fuera de la zona de peligro.

Liga Iberdrola. Jornada 9ª Cancha. Ciudad Deportiva de Buñol (16.00 horas,GOL) Ábitro. Gorostegi Fernández-Ortega

Málaga Su punto fuerte. Tiene la enfermería cerrada y ha ido mejorando cara al gol. Su punto débil. No luchar por una mayor posesión de balón. Atención a. Patricia Mascaró. Con un gol y una asistencia en el último partido del Málaga.