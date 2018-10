El Málaga, sin suerte para la Copa de la Reina Jugadoras del Málaga femenino. / Germán Pozo Las blanquiazules se medirán, a partido único, al Atlético de Madrid en octavos de final de la competición MARINA RIVAS Martes, 23 octubre 2018, 00:45

Sabían del reto que se les vendría encima tras el ascenso a Primera, pero no que también serían partícipes de la primera Copa de la Reina en la que competirán los 16 equipos de esta máxima categoría del fútbol femenino: la Liga Iberdrola. Aunque, más allá de la intensidad e ilusión con la que plantee el partido el Málaga, la realidad es que la suerte no le acompañó ayer en el sorteo. Las de Antonio Contreras se medirán, como visitantes, al Atlético de Madrid, vigente campeón de Liga y representante español, junto al Barcelona, en la Champions. Uno de los rivales más complicados a batir y con el que ya vivieron su primera derrota de la temporada, en la jornada inaugural por 0-4. Además, será a partido único, el jueves 25 de noviembre.

Una estructura atípica la que presenta este año la competición copera, en la que todos los clubes jugarán el mismo día, partiendo desde octavos de final y a partido único, siendo local el cuadro que antes haya salido en las bolas del sorteo. Por desgracia para el Málaga, además les tocará viajar a Madrid. Se trata de un cara a cara muy especial para una de las habituales en el once de Contreras, Raquel García, forjada en las filas rojiblancas hasta hace poco más de una temporada. «Es un privilegio poder jugar la Copa recién ascendidas. Para mí, además, es una alegría porque yo he jugado toda mi vida en el Atlético de Madrid. Esa ha sido mi casa y ellos son los que me lo han enseñado todo», recordó ayer durante su participación en un acto en La Rosaleda.

Sin embargo, hecha ya al escudo del Málaga desde el pasado curso, la central aseguró que no volverán a pecar de novatas ante este rival y que, incluso, la dificultad les podría favorecer. «Nos va a venir bien jugar contra un equipo que juega Liga y que juega contra los mejores de Europa en Champions; estoy segura de que el Málaga va a atacar y que jugaremos un buen papel», dijo.

«Nos va a venir bien jugar contra un equipo que disputa Liga y se enfrenta a los mejores en Champions» raquel garcía, rival del málaga

«Me gustaría salir como titular en cualquier competición, pero es decisión del entrenador» alba hoyas, central del málaga

Será una oportunidad, igual que sucede en el caso de la Copa del Rey masculina, para que los entrenadores puedan dar minutos a jugadoras que no han tenido los suficientes, o más bien ninguno, en la Liga. Ese es el caso de Alba Hoyas, que también estuvo presente en el acto. La segunda portera del Málaga sigue esperando su momento esta campaña, en la que Chelsea no ha dado lugar a dudas en su titularidad en cada una de las seis jornadas. «Me gustaría salir de titular en cualquier competición, Liga o Copa... Pero son decisiones del entrenador y todas las apoyamos, así que nos toca entrenarnos cada día para demostrar que estamos bien, dispuestas a jugar y a hacerlo bien. Por mi parte, me encantaría jugar», aseguró, firme y convencida de su buen estado de forma. A lo que además aprovechó para valorar brevemente al Atlético como contrincante: «Nos enfrentamos a un rival que sabemos cómo es, juega Champions y Liga… A ver qué tal se nos da en la Copa», cerró.

Precedente histórico

Un torneo del K.O al que el Málaga regresa... después de 20 años, tras el mayor hito del primer equipo femenino de la ciudad: el 'triplete' con el que coronó la temporada 1997-98 con los títulos de Liga, Copa de la Reina y Supercopa de España. En aquella final de Copa, las malaguistas derrotaron al Lagunak navarro (4-0) en Lleida y, justo un año antes, lograron llegar hasta la final del torneo, en la que cayeron ante el Espanyol (2-1).

Quizá esta motivación histórica, unida a la de sus últimos triunfos y el asentamiento del equipo en la Liga (es décimo en la tabla), dé al Málaga la fortaleza necesaria para hacerse con la revancha en esta nueva oportunidad.