El Málaga, urgido en el feudo de un irregular Valencia Pamela, en una disputa ante Szymanowski, del Betis. / Salvador Salas Fútbol femenino El conjunto que entrena Antonio Contreras busca sus primeros puntos ante un rival con tres internacionales y mucha experiencia en el torneo MARINA RIVAS Domingo, 30 septiembre 2018, 01:02

Como es normal, la plantilla del Málaga femenino comienza a impacientarse. El equipo, liderado por Antonio Contreras, nota una evolución clara en estas tres primeras jornadas, al menos en la intensidad y en las llegadas a puerta. Sin embargo, el fútbol habla a través de los números y, en este caso, no les acompañan. En la parte baja y, por primera vez en solitario tras el fallo de la tercera jornada, las blanquiazules se mantienen como las únicas en Primera que todavía persiguen sus primeros puntos y que, por contra, acumulan diez goles en su saldo negativo y ninguno en positivo. Una mala racha que podría frenarse hoy, en el estadio Antonio Puchades, a las 17.00 horas, ante el Valencia (en abierto por Gol).

A priori, se trata de un conjunto con amplia experiencia en la Liga Iberdrola y con nombres de prestigio como la defensa Paula Nicart y las centrocampistas Marta Carro y Sandra Hernández, en la última convocatoria de la selección absoluta. Sin embargo, tampoco ellas han empezado demasiado acertadas esta temporada. En su cuenta figura una victoria, un empate y una derrota, además en su último encuentro, en el que perdieron, al igual que el Málaga contra el Betis, por 3-0 ante el Granadilla tinerfeño. Incluso, sólo en uno de esos tres partidos lograron marcar (en el 3-0 al Espanyol). Sin embargo, a pesar de este irregular inicio, a las blanquinegras les basta con esos cuatro puntos para estar en el ecuador de la tabla (octavas).

Es un buen momento para que este Málaga aproveche el alza en su ritmo de juego para plantar cara a las locales y también una nueva prueba de fuego para que las delanteras con más gol del equipo empiecen a demostrar sus cualidades. Entre ellas, Patricia Mascaró, una de las más activas arriba en el último encuentro, o incluso Adriana, que el pasado curso, en Segunda, anotó 42 tantos.

Once indefinido

En una competición liguera liderada en solitario por el Atlético de Madrid, que no perdona ni un punto (nueve de nueve), Contreras sigue buscando ese once ideal que les asiente en la categoría. De momento, en sus tres partidos iniciales ha habido seis puntos en común: Chelsea, en la portería; Raquel, Ruth y Encarni, en la zaga; Leticia en el centro del campo y Adriana más adelantada. Por lo demás, se han producido cinco rotaciones y dos jugadoras que todavía no han debutado: las malagueñas Farfán y Sandra, que comenzó el curso con molestias.

Eso sí, hay un dato alentador para el Málaga, que es el reparto de puntos que se está dando en las primeras jornadas. Y es que por encima el Athletic y el Sporting de Huelva sólo mantienen un punto, y el otro recién ascendido, el Logroño, suma dos, y hasta hay cuatro equipos más con tres. Esto supone que una victoria para las blanquiazules este fin de semana podría llevarlas a escalar varias posiciones consecutivas en la tabla clasificatoria y alejarse de este último puesto.

División de Honor. Jornada 4ª Campo. Antonio Puchades (17.00, Gol) Árbitro. Gallastegui Pérez (País Vasco)

Málaga Entrenador. Antonio Contreras Su punto fuerte. El equipo ha ido 'in crescendo' en cada partido y sigue motivado. Su punto débil. Los fallos puntuales han echado por tierra las llegadas a portería. Atención a: Patricia. La delantera generó grandes ocasiones en el último duelo ante el Betis.