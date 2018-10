María Ruiz, el gol con acento malagueño María Ruiz posa ayer para SUR en las instalaciones del campo de El Viso tras el entrenamiento del equipo. / Migue Fernández «Ojalá llegue a ser una jugadora importante», desea la autora del gol del ascenso del Málaga y del que dio la victoria ante el Espanyol MARINA RIVAS Jueves, 18 octubre 2018, 00:46

Ayer podía leerse en las páginas de SUR un curioso 'ranking' que situaba al pequeño municipio malagueño de Almáchar como el más pobre de la provincia según los datos recabados por Hacienda. Si preguntásemos al azar, pocos sabrían dar algún dato sobre este pueblo, situado en la Axarquía y cuyo censo gira en torno a los 2.000 habitantes. Quién diría que, de entre ellos, saldría una futbolista de Primera División. La delantera de 17 años María Ruiz se dio a conocer a nivel nacional cuando, al final del pasado curso, quiso picar un balón sobre la portera del Femarguín canario para tratar de llevarlo al fondo de la meta. Aquel gol, que se paseó por las redes sociales, supuso algo más que una alegría momentánea para el Málaga femenino. «Aquel gol fue el mejor de toda mi carrera hasta ahora, por el hecho de que fue mucho trabajo para lograr que el Málaga subiera a Primera y por fin lo conseguimos», recuerda.

«Con unos diez años, mi padre me llevó a ver al Málaga femenino; cuando las vi, me di cuenta de que yo tenía que estar ahí»

Sólo el año pasado fueron once sus goles y, desde que empezara en la cantera del club, hace seis temporadas, ya ha dejado de contar. Pero si aquel fue su gol soñado, el del pasado fin de semana no se quedó atrás. «Entraría entre los mejores. Fue increíble, porque hemos trabajado muy duro para conseguir esa primera victoria y además tuve la suerte de marcar yo», se sincera. Nada menos que el segundo tanto del equipo en este curso y el que dio el margen para que se pudiera llevar su primera victoria en la Liga Iberdrola. Si le preguntan si soñó con vivir momentos así, niega con la cabeza, aunque realmente piense que llegarán mejores. «No me imaginaba llegar donde estoy llegando, pero ahora que estoy aquí no voy a dejar de trabajar para continuar en el once y para crecer. Ojalá llegue a ser una jugadora importante», cuenta.

Futuro ligado al fútbol

No se recuerda a sí misma sin un balón en los pies, aunque esa pequeña obsesión que por aquel entonces se disfrazaba de hobby acaparase el tiempo que debía dedicar a sus estudios. «Sí que me arrepiento de no haberle dedicado más tiempo a los estudios hasta ahora. Son muy importantes y me estoy dando cuenta ahora (está terminando la ESO), confiesa. Su madurez, adquirida en poco tiempo, ya le ha hecho cambiar su visión al respecto: «Más adelante me formaré para ser entrenadora o preparadora física o algo ligado al fútbol. Intentamos que se vea que en el fútbol femenino cuesta mucho más poder vivir de esto. En cuanto a dinero, no tiene nada que ver con el masculino», expresa Ruiz.

Aunque, de momento y con su juventud, tiene más que clara su prioridad, la que María Ruiz descubrió gracias a la iniciativa de su padre: «Con unos diez años me llevó a ver al Málaga femenino. Cuando las vi allí, me di cuenta de que yo tenía que estar ahí, jugando con el Málaga», que al final ha sido su club de toda la vida. Dicho y hecho, la almarcheña ingresó en la cantera, donde ya mostraba su propia personalidad. «Yo empecé en la defensa, pero en realidad subía. Los entrenadores vieron eso y ya me quedé arriba. Ahora me siento cómoda como extremo o media punta. Me gusta subir, correr y dar pases justos, al pie», argumenta la jugadora.

«Si empiezo desde abajo, con esfuerzo, sacrificio e ilusión, quizá llegue a la absoluta; es el sueño de cualquier jugadora» sobre la selección

Y desde luego da gusto verla correr por la banda, driblando defensas sin despeinarse. Sólo ante el Valencia tuvo hasta tres ocasiones claras y ante el Espanyol ya firmó su primer tanto, después de ganarse su hueco en la titularidad. La joven malagueña está ligada al gol:«El mismo día que debuté fue salir y meter. El partido acabó en empate, pero, bueno, me sigo llevando un buen recuerdo de aquello», rememora sobre el que fuera su estreno con el primer equipo del Málaga, cuando estaba en Segunda División, a las órdenes de Raúl Iznata hace ahora tres temporadas (tenía 14 años). Desde entonces, nunca se bajó del barco.

La benjamina

Ahora, con 17, debuta en Primera siendo la más joven del equipo (ella nació en 2001, mientras que Ruth y Farfán lo hicieron en 2000). «Es un paso muy grande. El físico de las jugadoras de Primera no tiene nada que ver con Segunda, pero nosotras trabajamos siempre como un equipo de Primera y eso fue lo que hizo que subiéramos», asegura contundente. Hace tiempo que no sabe lo que son unas pequeñas vacaciones o unos días para desconectar, pero, más que por el propio club, porque su mentalidad se lo impide. Así lo explica ella misma: «El fútbol se está convirtiendo en algo muy importante en mi vida. Además, como sabemos todo el trabajo que nos ha costado subir al equipo a Primera División, estamos muy concentradas para no fastidiarla...».

«Sí que me arrepiento de no haberle dedicado más tiempo a los estudios; ahora me estoy dando cuenta de su importancia» sobre los estudios

Desde que se empieza hasta que se termina de hablar con ella se ve en su mirada la decisión de cualquier deportista, hombre o mujer, dispuesto a todo para llegar a lo más alto, por ella y por lo que hay detrás. «En los momentos malos pensaba en todo el trabajo que han hecho mis padres para que yo pueda estar aquí y también en el esfuerzo de todas mis compañeras y del entrenador (Antonio Contreras). Nos hemos unido mucho», asegura María Ruiz.

Ahora que empiezan a llegar los éxitos y que el calendario empieza a tornarse un poco más a su favor, es inevitable que María se tome un respiro para soñar en grande. «La selección es algo que está ahí. Yo creo que el Málaga se va a quedar en Primera y obviamente aquí se nos ve más. Con trabajo, sacrificio e ilusión quizá llegué a la absoluta. Es el sueño de toda jugadora», expresa, aunque gestualizando demuestre que todavía se antoja muy lejano. Lo único certero por el momento es que el equipo al completo ya piensa en el siguiente duelo de Liga, ante el recién ascendido Logroño, fuera de casa. «Vamos a ir a por los tres puntos, y ya si vuelvo a marcar, lo firmo», cuenta la malagueña.

Más personal

Un amuleto o manía antes de salir al campo. Salto dos veces con el pie derecho y me presigno.

Equipo revelación de la Liga Iberdrola. El Málaga.

Jugadora revelación del equipo. Creo en mí, como todas, pero diría que Ruth.

Un ídolo deportivo. Iniesta

Un referente del Málaga. Duda y Weligton.

¿Ciencias o letras? Ciencias.

Una película. 'Tengo ganas de ti'.

Un actor o actriz. Blanca Suárez.

Un grupo o cantante. Maluma.

En lo político... Prefiero no meterme.

En diez años estará... Jugando al fútbol, espero.