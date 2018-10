María Ruiz: «Ha sido un golpe duro» María Ruiz. / Ñito Salas La autora del gol del Málaga femenino explica que el equipo está dolido por la derrota y que sólo piensan en trabajar MARINA RIVAS Domingo, 28 octubre 2018, 19:04

Con sólo 17 años, se ha convertido en uno de los pilares de este Málaga femenino de Liga Iberdrola y hoy, a pesar de la derrota, anotó su segundo gol del año, que la llevan a ser la pichichi del conjunto. «El gol refleja el trabajo que hemos hecho durante la semana, pero hemos tenido esa mala suerte de perder. El equipo ha trabajado muy duro y vamos a seguir así», comentó la delantera, María Ruiz, en su comparecencia en zona mixta. A lo que aseguraba, con la seguridad que le caracteriza también dentro del campo: «Estamos fastidiadas, ha sido un golpe duro, pero nosotras vamos a levantar cabeza, que el siguiente partido lo podemos ganar».

No les queda tiempo para lamentos: «Por lo menos hemos tenido ocasiones, eso es lo bueno», comenta, en un atisbo de alegría a pesar del malestar que transmitía tras el partido. De nuevo, firme en su discurso, la malagueña explicó que la segunda parte no fue todo lo buena que desearon, aunque dijo: «Nosotras no bajamos los brazos nunca. Sí que ha habido errores nuestros que hay que corregir para hacerlo mejor en el siguiente partido». Uno de las polémicas del partido llegó media hora después de su gol, cuando antes del descuento, las malaguistas clamaban a la colegiada una mano dentro del área, en la misma jugada en la que Borini, del Granadilla, convirtió el empate. Así lo vieron las jugadoras: «Nosotras hemos visto mano, pero son decisiones de la colegiada, pero no siempre es la culpa del árbitro así que hay que seguir».

Con este resultado, el Málaga pierde dos puestos en la tabla (pasa del 10º al 12º), pero se mantiene fuera del descenso. Un lugar que hoy mismo a empezado a ocupar, por primera vez en el curo, su siguiente rival: el Madrid CFF. Al cuadro madrileño, que nada tiene que ver con el Real Madrid, se enfrentarán el próximo domingo, de nuevo en el José Burgos Quintana de Coín, en la octava jornada de competición.