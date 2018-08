Marta y Patricia, el difícil camino hacia el profesionalismo 02:16 La central, Marta y la delantera, Patricia, posan con la equipación de viaje, en SUR. Las ahora malaguistas labran su futuro más allá del deporte y acumulan experiencia en una Primera en la que fueron rivales en clubes la capital MARINA RIVAS Málaga Miércoles, 22 agosto 2018, 00:38

A simple vista no se parecen. Tampoco tienen por qué. Marta Cazalla juega como central, tiene 20 años y ronda el 1,77 de altura, mientras que Patricia Mascaró, es delantera, con 1,63 y 29 años. Nunca han llegado a mediar palabra antes de este año, aunque sí se habían cruzado con las botas puestas. No tendrían por qué asemejarse, pero el haberse unido este año al proyecto del Málaga ya les ha hecho ver que no son tan diferentes. Sólo bastaba ver la mirada que intercambiaban cuando se les ponía sobre la mesa la cuestión de la igualdad a la hora de llegar a ser profesionales del fútbol. Resoplando, casi con una risa irónica rechinando entre dientes, ambas respondían con una contundente negación.

Se llevan casi 10 años, es cierto, pero ambas han trabajado duro para llegar a donde están hoy día. Marta destaca por su altura y su palmarés. En 2008 entró en la cantera del Atlético de Madrid, y pasó a debutar con el primer equipo con 17 años. Allí el pasado año acumuló el título de Liga y la Copa de la Reina. Ella fue la primera fichaje del nuevo Málaga. «Claro que me ha dado pena irme. El Atlético ya se había convertido en mi casa, pero esto es así y si quiero crecer tengo que buscar nuevos objetivos. Ahora, el mío, está en hacer una buena temporada aquí», afirma la madrileña. El capricho del destino ha querido, además, que el primer encuentro del año, en Primera, sea contra las rojiblancas el 9 de septiembre. «El equipo está motivado, con ganas e ilusión, vamos a ir a dar buena imagen, plantarles cara y a sacar algún punto», dice.

Antes de calzarse los tacos, Marta se crió con un balón de fútbol-sala, hasta que la edad le impidió seguir jugando en el equipo con los chicos. Al igual que este, también tuvo que dejar a un lado el saxofón que tocó en una banda durante años para decantarse por el fútbol. Años después, debutaba en la selección española en el Europeo sub-19 y el Mundial sub-20 de 2016 y espera volver a vestir de rojo. «Al final todas las jugadoras nos entrenamos para llegar a nuestro máximo. El club es lo primero, pero mi sueño futuro sería debutar con la absoluta», se sincera.

Otra de las facetas en común que guardan ambas compañeras y, reflejo de la realidad del fútbol femenino, es que se presentan en sus respectivos perfiles en redes sociales como jugadoras y trabajadoras o, en el caso de Marta, estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. «Me queda un año. Aquí no está la carrera, así que me sacaré el título de inglés y haré algo de entrenamiento, que es a lo que me quiero dedicar en el futuro», asegura la central. «Muchos no se dan cuenta de que el fútbol se acaba y si no tienes algo, te quedas sin nada después», advierte.

Un colchón para el futuro o un salvavidas en el presente. Y es que Patricia sabe lo que es compaginar la carrera deportiva con la laboral. «Estuve trabajando en el aeropuerto cuando estaba en Segunda con el Collerense, he llegado a levantarme de madrugada para trabajar, hacer turnos hasta las 9 o 10 de la mañana y jugar a las 12. Ese mismo año ascendimos a Primera», rememora. Eso sí, la incompatibilidad de ambas vidas, le hizo dar un paso al frente: «Hay gente que no se arriesga, pero yo estaba dispuesta a dejar todo por el fútbol, aunque luego ni siquiera cobrara a veces o nos dieran una cantidad simbólica. Yo decidí jugármela».

Aquella valentía le hizo rememorar los tiempos en que su madre se negaba a que jugara al fútbol. «Antes no se veía a tantas niñas jugando, yo jugaba en la calle con niños. Cuando le dije a mi madre que quería apuntarme a fútbol me dijo que en cuanto me dieran dos voces, me querría quitar», recuerda, aunque ahora sus padres son sus mayores fans. Con el título de entrenadora de nivel II bajo el brazo y la intención de realizar el curso de 'scouting' (búsqueda de talentos) y análisis, el día de mañana, Patricia se convirtió en la segunda fichaje del Málaga. Un movimiento que hace ver la intención del equipo por buscar el gol a toda costa. La mallorquina acumula seis temporadas en Primera, con un máximo de 25 tantos en una campaña, con el Collerense, donde debutó.

Su agilidad y capacidad incesante de generar peligro le hicieron firmar más tarde por el Rayo, donde debutó con 'hat-trick', y después por el Madrid CFF (sin vinculación con el Real Madrid). Ahora, su objetivo, está claro: «Velocidad, desmarque y gol son mis cualidades», afirma, y continúa: «Este es un vestuario con mucho compañerismo y Antonio Contreras (el técnico) se implica mucho, esa mezcla hará que lleguen los éxitos». Marta asentía y ambas volvían a mirarse. transmitiendo seguridad, ilusión y complicidad.