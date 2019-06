«Es mejor que se queden las que estén al doscientos por cien de motivación» SUR La malagueña Nati Gutiérrez, además de su labor de cantera en el club, será la segunda al mando del primer equipo femenino el próximo año MARINA RIVAS Sábado, 29 junio 2019, 00:50

La evolución de la única entrenadora malagueña con el título UEFA Pro, Nati Gutiérrez, sigue su curso. No le asustan los retos y, si le hubieran propuesto ser la primera entrenadora del Málaga femenino, también lo hubiera afrontado sin miedo, pero de momento se prepara para iniciar un proyecto de futuro. El equipo quiere empezar de cero, sin dejar a un lado su faceta competitiva, pero apostando por la unión y el progreso de las jóvenes promesas de la casa.

-Un reto ilusionante el entrar en el primer equipo femenino, ¿cómo recibió la propuesta?

-La verdad es que yo no sabía nada de antemano, a pesar de que varios medios decían que yo podría encajar bien ahí. Es ilusionante, implica que se me valora dentro de la casa, el que te den responsabilidades te motiva.

-¿Y si le hubiera ofrecido directamente el puesto de entrenadora?

-Sin problema, yo me siento preparada. Pero no me quejo, me parece buena idea el que me hayan escogido como segunda.

-Hamyan Al-Thani ya le ha dado la enhorabuena por 'twitter', ¿no?

-Sí (ríe). A Hamyan me la he encontrado varias veces y me he dado cuenta de que me conocía, sabía quién era. Y ya no sólo ella, la dirección, Mario Rueda, que es el que coordina la academia femenina, también me ha querido implicar mucho en el proyecto, y ya estamos trabajando en ello.

-¿Del cadete quién se va a encargar?

-Todavía no se sabe, y es un papel complicado. Hay que trabajar mucho la psicología con las niñas, porque somos el único equipo de Andalucía de niñas que juega en una liga de niños y cómo se trabaja con ellas sabiendo que en muchos de los partidos te meterán 7 u 8 goles.

-Hablaba de que trabajan ya en varios cambios en cantera y en el primer equipo, ¿cuáles?

-Pues queremos trabajar mucho desde la base, inculcando a las niñas ya desde que entran en la escuela del club valores, nutrición, higiene, disciplina de comportamiento…

-¿A partir de qué edad se debe empezar a hablar de competir?

-Desde infantil, creo. Hablo de competir para que sean más exigentes con los resultados, para esforzarse, intentar superarse...

-¿Cree que los niños son más competitivos que las niñas?

-Creo que se nota que las niñas todavía tardan un poco más en apuntarse al fútbol, mientras que los niños siguen saliendo a la calle a jugar ya desde muy pequeños, pero esto está evolucionando muchísimo.

-Hace poco se viralizó la imagen del equipo alevín masculino dándole la espalda a unos padres que se peleaban en la grada. ¿En los partidos de las chicas también se ven comportamientos negativos en la grada?

-Por desgracia, sí. Me he encontrado ya varias situaciones. Sigue existiendo un ambiente machista, muy poco, pero lo hay. Recuerdo partidos en los que madres y padres les decían a sus hijos: «pero, «cómo te va a ganar una niña?» O, incluso, árbitros diciendo que así nos iba…

-Y eso a niñas de 13 años, aproximadamente, les afecta…

-Claro, por eso hay que saber trabajar la psicología con ellas, pero después son más fuertes de lo que parece.

-Volviendo al primer equipo, ya ha conocido en persona al nuevo entrenador, José Herrera. ¿Qué tal la primera impresión?

-Sí, tuvo el detalle de venir a ver el debut de las niñas en la Liga Promises femenina y lo que vi de él es que tiene unas ganas de trabajar increíbles, y yo de intentar ayudarlo. Lo veo un entrenador de club.

-¿Ya se está hablando del proyecto que quieren para el año que viene?

-Se está hablando y se está confeccionando la plantilla.

-¿Cómo se considera usted como entrenadora?

-Me considero cercana, pero también muy exigente y metódica, por eso quizá puedo parecer alguna vez un poco borde, pero es que me gusta separar lo personal de lo profesional.

-¿Y su estilo de juego predilecto?

-Dependerá de las jugadoras que haya.

-Viendo que ya se han ido casi una decena de jugadoras, toca esperar...

-Sí, pero no pasa nada. Las cosas pasan por algo y hay que ser positivos. Es mejor que se queden las jugadoras que estén al doscientos por cien de motivación y de compromiso con el club. La que tenga dudas, que se vaya. Es normal que si alguna tiene una oferta de Primera o tiene mejor contrato en otro sitio... Hay que respetarlo. Aquí tenemos una gran cantera.

-Es un año para empezar de cero con un proyecto de la casa, ¿verdad?

-A mí me encantaría.

-¿Se pecó de demasiados fichajes externos el pasado año?

-Eso y quizá es que también pilló a las jugadoras de aquí demasiado jóvenes y estamos hablando de una Liga Iberdrola. ¿Que deberían haber dado más oportunidades a las malagueñas? Pues sí. ¿A todas? No, porque las hay muy buenas, pero no todo es talento, tienen que estar preparadas para ese nivel de exigencia.

-Errores y virtudes del equipo del año pasado...

-Como virtud, creo que Antonio Contreras aportó profesionalidad y luego, más que errores, voy a hablar de aspectos a mejorar, y es fortalecer la unión de toda la estructura femenina, cantera y primer equipo. Quizá en lugar de una plantilla tan amplia el año pasado, hubiera sido bonito que cuando hubiera habido una necesidad en el equipo, haber visto el potencial que tenían a mano en la cantera. Cada entrenador decide.

-Los fichajes podían hacerse el pasado año con el presupuesto que había, pero teniendo en cuenta los recortes de este año… ¿Se les ha informado al respecto?

-Sí claro, obviamente será más pequeño, pero tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, sobre todo las que somos de la casa. Lo que vamos a ganar en experiencia deportiva no lo paga el dinero.