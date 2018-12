«El 'gol olímpico' no fue casualidad; llevábamos semanas ensayándolo» La lateral Leticia, en una foto para SUR en el campo de la Federación. / Migue Fernández La lateral del Málaga Leticia anotó el tanto del empate ante el Albacete con una técnica que nunca antes había conseguido ejecutar MARINA RIVAS Martes, 18 diciembre 2018, 00:30

Cuando no se tiene nada que perder es cuando suceden las cosas que parecen improbables. La lateral del Málaga Leticia estrenó el pasado fin de semana su cuenta de goles como blanquiazul y lo hizo con un tanto que se hizo viral en las redes, de los que se convierten en contadas ocasiones y no sólo en el fútbol femenino: un 'gol olímpico'. Una maniobra que consiste en llevar el balón a las redes directamente desde el saque de esquina, sin que intervenga otro jugador o jugadora más que la propia persona que ejecuta la acción.

Eso sí, el que sea uno de los menos vistos no implica que no sea de los más trabajados. «Ese gol no fue casualidad. Llevábamos semanas ensayándolo. Antonio (Contreras, el técnico malaguista) nos decía que buscásemos poner el balón directo a portería y así sucedió», asegura Leticia, que además comenta que nunca antes lo había conseguido, ni siquiera en los entrenamientos. «Al menos un día solemos ensayar varias jugadas, y mira que esto lo habíamos ensayado en muchos entrenamientos, pero nunca me había salido», se sincera.

La celebración del equipo fue además por partida doble, ya que no sólo fue una alegría por esa curiosa gesta, sino que implicó un punto más para el marcador del Málaga, que se medía fuera de casa al Albacete. Posiblemente se haya convertido en el gol de su vida. «Creo que sí que ha podido ser mi mejor gol. Es de los que no son fáciles de meter, de los que no se suelen ver a menudo, pero estoy más contenta por el punto que conseguimos».

Fue la perfecta manera de enmendar un error que ella misma se adjudica: el penalti a la delantera del cuadro manchego Alba Redondo, que esta convirtió diez minutos antes de este 'gol olímpico' y que puso el 1-0. Así vivió la acción la madrileña: «Pasó un balón por el área, fui a despejar y tenía la pierna armada, pero se adelantó la contraria. No la vi venir, estaba centrada en el balón y le acabé dando a ella. Estuve jorobada, porque el penalti lo hice yo y con el trabajo que estaba haciendo el equipo… Pero luego lo pude arreglar un poco».

Por tanto, sentimientos encontrados en un partido igualado, con un Albacete que se había hecho ya a la idea de ganar y un Málaga que tuvo varias ocasiones importantes. Sin embargo, el conjunto blanquiazul asumió las tablas con los brazos abiertos al tratarse de su segundo empate del año y sabiendo que los puntos se le estaban resistiendo últimamente fuera de casa.

El Barcelona

Sin dar demasiadas pistas, Leticia asegura que intentarán probar suerte con alguna nueva estrategia ensayada ante su siguiente y exigente rival, el Barcelona, al que se medirán este sábado en el campo Francisco Romero de Rincón de la Victoria, a las 12.00 (en Gol). «Qué mejor que demostrar alguna acción ensayada más ante el Barcelona. Al final estas cosas no son casualidad, no las ensayamos cinco o diez minutos, sino horas. El trabajo lo tenemos que reflejar en el campo», aseguró la madrileña.

En nombre del equipo, Leticia aprovechó para valorar el momento que vive el conjunto antes de su último partido de 2018: «El equipo está muy bien, aunque hayamos tenido resultados peores. Seguimos con ganas y queremos acabar el año de la mejor manera posible. Somos conscientes de la dificultad del Barça, pero nada es imposible. Si conseguimos un empate, perfecto, y ya si ganamos ni te cuento», explica la lateral.

Y, si además los puntos llegan de la misma forma que el último, mejor aun, sabiendo además que el Barcelona goza de gran repercusión mediática: «Si el gol lo hubiera marcado Messi hubiera salido en los telediarios y en todos los sitios; pero yo me quedo con que sirvió para hacer el empate y para reivindicar que en el fútbol también se ven cosas así», se sinceró Leticia.

Una jornada igualada y con recompensa para el Málaga

La penúltima jornada de la Liga Iberdrola antes de acabar el año se cerró sin cambios ni en la cola ni en lo más alto, aunque con un puesto máss arriba para el Málaga tras un meritorio empate a domicilio ante el Albacete. Un fin de semana que destacó por su escasez de goles, la igualdad en los marcadores y hasta cuatro empates en ocho encuentros.

La 'pichichi'

La delantera del Albacete Alba Redondo continúa dominando la clasificación de goleadoras, en solitario y con un tanto más (ya son once). Precisamente una diana que sumó desde los siete metros contra el Málaga y que fue el que abrió en el marcador, en el minuto 53. Le sigue de cerca Charlyn, del Levante y máxima goleadora de la pasada campaña, actualmente con 10 tantos.

Goles muy cotizados

En esta ocasión no destacó ninguna goleada, ya que los encuentros con una mayor diferencia en el marcador se solventaron sólo con un 2-0. Estos fueron el Barcelona-Logroño y el Levante-Athletic. Mientras, de los seis duelos restantes, cuatro concluyeron en tablas y dos con una exigua diferencia de un gol.

El Málaga

Esta se convirtió en la tercera jornada del año en la que el Málaga consiguió sumar algún punto fuera de casa. Previamente, sólo lo hizo con una victoria ante el Logroño y un empate sin goles ante el Valencia. Gracias a este último resultado ante el Albacete (1-1), el cuadro blanquiazul recuperó además un puesto en la tabla, lo que le coloca duodécimo, a dos puestos del descenso, que siguen ocupando el Sevilla (con 9 puntos) y el Madrid CFF (con 7).

El próximo rival

El Barcelona, vigente campeón de la Copa de la Reina, será el encargado de cerrar el 2018 del Málaga. Un equipo que todavía no sabe lo que es perder esta campaña y que volvió a sumar un nuevo triunfo en la pasada jornada, ante el Logroño (2-0). Con un tanto antes del descanso y otro casi al término del partido, el cuadro 'culé' se coloca de nuevo a sólo un punto del líder, el Atlético de Madrid.