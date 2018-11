Primera parada de un mes frenético Dominika, en el cruce ante el Granadilla de Tenerife que se celebró en Coín. / Ñito Salas El Málaga se mide hoy al Rayo Vallecano en el comienzo de un diciembre en el que jugará cinco partidos MARINA RIVAS Sábado, 1 diciembre 2018, 00:44

Hoy quedan exactamente 22 días para que llegue el parón de navidades que tanto ansían las jugadoras del Málaga, pero antes de ese reposo deberán enfrentarse a sus días más frenéticos. En los próxixmos nueve días el equipos disputará hasta tres partidos: en este orden, fuera de casa ante el Rayo Vallecano (hoy a las 11.00 horas), en la Federación ante el Athletic (jueves a las 12.00 horas) y de nuevo fuera ante el Sporting de Huelva (domingo, todavía sin horario confirmado). Un calendario que completarán a domicilio ante el Albacete (domingo 16) y en casa con uno de los grandes atractivos del año para su público, el duelo ante el Barccelona (sábado 22).

Más allá de los dos últimos rivales de este listado, este Málaga que descansa en la mitad de la tabla (undécimo) no debe ponerse excusas para volver a sumar nuevas victorias ante rivales que sí son de su liga. El primero de ellos, el Rayo Vallecano, al que visita esta mañana en su Ciudad Deportiva. Pese a que los grandes conocedores del fútbol femenino saben que el cuadro de la capital es uno de los más experimentados en la categoría, no atraviesa por su mejor momento. Figura sólo dos puestos por encima de las blanquiazules en la tabla. Ambos equipos parten con 13 puntos, merced a un balance de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas, aunque la diferencia de goles marca la posición de cada uno.

Ambos equipos están empatados a trece puntos en la clasificación, por lo que un triunfo esta mañana permitiría dar un salto importante

Quedaron atrás las tres Ligas y la Copa de la Reina que consiguió el cuadro vallecano cuando el Atlético de Madrid y el Barcelona todavía no configuraban el duopolio actual en la Liga Iberdrola. Ahora, las rivales del Málaga llegan tras una escasa demostración de juego ante el el Sporting de Huelva en Copa de la Reina, donde tras conseguir un empate (2-2) al cierre de la prórroga tuvieron que forzar la tanda de penaltis antes de lograr el pase a cuartos de final. Entre sus mejores bazas, dos de sus delanteras. Por un lado, la joven Ángeles, que fue una de las jugadoras más destacadas de la competición en la pasada jornada, y la internacional venezolana Oriana Altuve, máxima goleadora de la Copa Libertadores femenina en 2016 y 2017 y que a su llegada al cuadro madrileño este año ya se ha convertido en su mejor propuesta ofensiva, con cinco dianas.

A domicilio

Pero ellas no asustan a un Málaga que parte con la necesidad de reivindicar su mejoría fuera de casa, tras el 7-0 ante el Levante, que tanto les costará olvidar. Además, cabe destacar que no se trata de la mayor goleada de la temporada en Primera División, porque esta la protagonizó el Barcelona, con un 9-1 precisamente al Rayo Vallecano. Es una buena oportunidad para que el cuadro costasoleño aspire a sumar su segunda victoria fuera de la temporada, tras la obtenida ante el Logroño. Una condición que juega en su contra, así como podría serlo el no estar acostumbradas a competir este curso en césped artificial. Y es que el cuadro de la capital es uno de los pocos de la Liga que todavia organiza sus partidos como local en este terreno. Eso sí, un tipo de campo sobre el que el Málaga ha ensayado en el Francisco Romero del Rincón de la Victoria, donde se entrenan ocasionalmente desde el proceso de cambio de césped de La Federación.

Con un equipo mentalizado para lograr la victoria, si algo caracteriza a este Málaga es que ha aprendido a determinar en qué partidos puede y debe hablar de tú a tú al rival, y este es uno de ellos. De darse la victoria, traería consigo un salto de calidad en la clasificación, en la que, exceptuando al Atlético de Madrid, Barcelona y Levante (que lideran en la cabeza, del cuarto (el Betis) al úndecimo lugar de la tabla (el que ocupa el Málaga) sólo les separan tres puntos de diferencia.

Málaga

Entrenador: Antonio Contreras

Su punto fuerte. La fortaleza en el centro del campo y el cambio de actitud general.

Su punto débil. Dejar que el rival tome la posesión.

Atención a: Dominika. Lidera repartiendo balones y se atreve a tirar a portería si se da la ocasión.

Rayo Vallecano

Entrenador: Irene Ferreras

Su punto fuerte. La delantera, la experiencia en la categoría y el dominio en su campo.

Su punto débil. Su defensa provoca errores que han dado lugar a derrotas.

Atención a: Altuve. La delantera venezolana goza de varias distinciones individuales por sus rachas goleadoras.