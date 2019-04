¿Todavía puede lograr la salvación el Málaga? Cazalla se abraza a María Ruiz tras anotar su último gol. / GERMÁN POZO Si los colistas suman esta jornada, el cuadro blanquiazul deberá igualar o superar sus puntos para llegar vivo al último partido MARINA RIVAS Miércoles, 24 abril 2019, 00:02

Siendo realistas, las posibilidades de que el Málaga pueda ascender un solo puesto más en la clasificación de la Liga Iberdrola son casi inexistentes. Para ello tendría que sumar los seis puntos posibles de sus últimos dos partidos y procurar que su predecesor en la tabla, el Sporting de Huelva, no gane ningún duelo. Por tanto en estas dos agónicas finales que le quedan al cuadro blanquiazul, con la salvación como prioridad absoluta, debe centrarse en no perder su actual puesto, el decimocuarto, al límite de la zona de peligro. Así, si llega un nuevo tropiezo, no habría marcha atrás y caería al descenso.

Este es el cierre de la Liga Iberdrola más ajustada de los últimos años, a falta de dos semanas de competición, un triple empate a 21 puntos en la parte baja de la tabla se convierte en el foco de todas las miradas. Una situación en la que el conjunto mejor parado actualmente es el Málaga. Al contar con el 'average' a favor en caso de un empate múltiple, en este caso con el Fundación Albacete y el Madric CFF, logra posicionarse justo por encima. Sin embargo, en el momento en que cualquiera de estos dos equipos sumen un sólo punto más que el conjunto costasoleño, este pasará al descenso.

El calendario

Cada jornada debe analizarse por separado. Este sábado, las de Antonio Contreras se miden a un Athletic de Bilbao muy potente, experimentado y cuarto en la tabla, además fuera de casa. Mientras, el Albacete jugará en su feudo contra el Espanyol (al que ganó 2-4 en la primera vuelta) y el Madrid se enfrentará a domicilio al Levante, muy superior, con un tercer puesto asegurado pero contra el que opuso resistencia marcando dos goles en casa (2-3 cayó en la primera vuelta). Si el cuadro blanquiazul ganase en Lezama, rompiendo los pronósticos, y ninguno de los dos colistas suma, el Málaga lograría la salvación este mismo fin de semana, independientemente del resultado del último partido, dado que como mucho podría repetirse el triple empate aunque con 24 puntos, que volvería a beneficiar al equipo.

Eso sería lo idílico. Sin embargo, hay varias opciones. Si el cuadro blanquiazul y el castellano-manchego empatan esta joranada y el conjunto de la capital no suma, el Málaga se mantendría fuera del descenso, ya que cuenta con el 'average' contra el Fundación Albacete a su favor. Sin embargo, si el que no suma es este último y el que empata o gana es el Madrid CFF, aunque el Málaga obtuviera la victoria volvería a la cola. Y sin duda, lo más desquiciante para las de Contreras sería que los colistas sumasen y ellas no.

El conjunto costasoleño y el Fundación Albacete parten, a priori, con mayores posibilidades de sumar al menos una victoria en este tramo final

De ser este el desenlace de la penúltima jornada, el cuadro blanquiazul ya no llegaría al último partido dependiendo de sí mismo. Podría incluso ganar a un Rayo Vallecano que, asentado en la mitad de la tabla, no pelea por los puestos europeos y tiene asegurada la permanencia, y no significaría nada. En este partido de despedida, el Fundación Albacete contará con muchas opciones en la casa de un rival directo como es el Logroño y el peor parado será de nuevo el Madrid CFF, que recibirá al Athletic en casa. Mente fría y corazón caliente, llegados a este punto es lo único que se le puede pedir al Málaga. El no haber encontrado la fórmula para plantar competir en Primera ha hecho que la agonía se prolongue hasta el último instante, cuando ya no queda tiempo para lamentarse. La opción de la salvación existe, pero ahora, más que nunca, sólo vale ganar.