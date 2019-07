La revelación eligió quedarse en casa Ruth posa para SUR desde el estadio de la Rosaleda. / GERMÁN POZO La central malagueña Ruth explica que el objetivo del nuevo proyecto será luchar por ascender MARINA RIVAS Martes, 16 julio 2019, 00:11

Incluso de un Málaga sombrío, como el de esta temporada, surgen destellos brillantes. Uno de ellos, tiene nombre y apellidos: Ruth Acedo. El final del proyecto blanquiazul, que no pudo culminar el objetivo de la permanencia y acabó descendiendo, no impidió que todo el panorama nacional conociera de la noche a la mañana a la joven perla de la cantera malaguista. Sin duda, la revelación del equipo, con sólo 18 años (debutó con 17) la malagueña fue titular indiscutible desde la primera jornada de competición. Cortó balones por doquier, salvó más de un gol cantado, repartió asistencias, ejerció como capitana… Sólo le faltó el gol.

Hace escasos días, la central volvió a ser noticia como una de las renovaciones del nuevo proyecto liderado por José Herrera cara al próximo año; su continuidad fue una de las mejor recibidas por los seguidores del equipo femenino y es que, captó tantas miradas en la élite que más de uno ya temía su marcha. La central sí que tuvo otras opciones: «Recibí alguna que otra oferta, alguna de Primera División, pero al final una tiene que buscar también su bienestar y ¿para qué me voy a ir de un sitio donde me cuidan y valoran?», explica. Y añade un factor muy importante a la hora de tomar su decisión: «Si hubiera visto que no había ningún proyecto claro que me apasionase, me hubiera planteado salir. Para mí era importante el que el objetivo claro del proyecto fuera subir y así es, además tengo a buenas compañeras aquí y me gusta el nuevo entrenador, es joven, trabajador y tiene ilusión y también me gusta Nati (Gutiérrez, la segunda)».

Puestos los cimientos, Ruth quiere volver a reconstruir la casa. «Sabemos que la nueva categoría será difícil, tendremos equipos duros como el Granada o el Albacete, pero no podemos dejar escapar tantos puntos, no queremos perder ni un partido, vamos a ir poco a poco pero vamos a ir a darlo todo en cada partido», asegura sobre lo aprendido del pasado año. Desde la humildad que le caracteriza y todavía emocionada recordando el amargor del descenso, Ruth rememora: «No me esperaba un año tan duro, lo hemos pasado muy mal, yo estuve varios días fatal, para mí se acababa el mundo. Pero poco a poco me di cuenta de que el fútbol no se acaba, que hay que construir un nuevo proyecto y recuperar la ilusión».

Un año de aprendizaje en el que la malagueña se vio obligada a madurar de golpe para darse cuenta de que el profesionalismo exige trabajo y talento. Algo que ella misma aplica a su día a día: «No me considero talentosa, de hecho no me esperaba jugar todo lo que jugué en Primera, pero me demostré a mí misma que con trabajo y coraje podía hacerlo, podía crecer y quiero seguir creciendo y formándome como futbolista desde casa, con el Málaga y en la máxima división. Quiero volver a Primera».

De todo lo malo se aprende y ella es un fiel ejemplo de esta premisa. La central malagueña ha ganado en confianza y tiene más claro que nunca que su futuro está en el fútbol. Aun así, además de una campaña tan exigente, Ruth ha aprobado casi todas las asignaturas del primer curso del Grado en Enfermería (recuperará dos en septiembre). En cuanto acabó la Liga, se sumergió entre los libros y apuntes, al igual que algunas de sus compañeras y ahora, por fin, con un destino claro y un proyecto que le ilusiona, disfruta de unos días de vacaciones en Barcelona, además, con algunas de las ya renovadas malaguistas: «Nos hemos convertido en una familia y eso también será clave este año en el campo», afirma.