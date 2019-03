La salvación del Málaga femenino pasa por ganarlo todo en casa Dominika regresó a la titularidad el pasado domingo en el encuentro ante el Madrid CFF a domicilio. / OPTA A cuatro puntos de la zona de permanencia y a cinco jornadas del final, recibirá a dos rivales directos, el Albacete y el Sporting, además del Rayo MARINA RIVAS Málaga Martes, 26 marzo 2019, 00:57

Parece increíble, pero todos los rivales de la Liga Iberdrola saben lo que es sumar contra el Málaga. Es más, a excepción de dos conjuntos, el Fundación Albacete y el Rayo Vallecano, contra los que hubo tablas en la primera vuelta, el resto ha ganado ya al cuadro blanquiazul al menos en una ocasión. Al equipo de los catorce fichajes y del ilusionante proyecto de Primera se le olvidó ganar, marcar y, a veces, hasta jugar. Se reforzó la delantera y sólo se han marcado seis goles en esta segunda vuelta, ninguno en las cuatro últimas jornadas, donde hasta los equipos más modestos, los de 'su liga' han puesto en duda la credibilidad del proyecto blanquiazul. El 5-0 en Sevilla o el 1-0 en Matapiñonera ante el Madrid CFF, al que se venció en la primera vuelta, son un buen ejemplo de ello.

Todo se resume en quince jornadas consecutivas sin ganar, eternas y frustrantes, incluso las últimas. Las que se disfrazaron de 'finales' y se han convertido en castigos. «Yo ya prefiero no llamarles finales, porque las estamos perdiendo todas, por errores y por cosas que no están», advirtió el técnico del equipo, Antonio Contreras, tras la derrota del domingo en Madrid. En la rueda de prensa anterior ya dejó leer entre líneas que su relación con alguna que otra jugadora no pasaba por su mejor momento, en lo que al plano profesional se refiere. «Sigue faltando gol, pero la gente que tiene que marcar el gol tendrá que mirarme a la cara y decirme que quiere jugar de una puta vez. Cuando me lo digan, entran. Hay cosas que no sabéis y yo me sigo tragando», manifestó ante la prensa tras el partido contra el Levante, el último en casa.

Recta final

La frustración de puertas para adentro también se acaba pagando, sobre todo si después se refleja en el campo y en un momento tan delicado. Las oportunidades para lograr la permanencia se diluyen cada vez más. Quedan cinco jornadas y, tras la última derrota, el Málaga se ha descolgado de sus rivales directos, quedando distanciado por cuatro puntos del penúltimo de la tabla, el Madrid CFF. Se trata de la mayor diferencia en toda la temporada.

Lo único esperanzador para el equipo es que hasta seis clubes de Liga Iberdrola permanecen a día de hoy en la lucha por evitar las dos plazas del descenso. Por encima del Málaga, colista con 17 puntos, se sitúan: el Albacete y el Madrid CFF, con 21; el Sevilla, con 22 y el Logroño y el Sporting de Huelva, con 23. Lo positivo es que el conjunto costasoleño recibirá a dos de ellos, el Fundación Albacete, este domingo a las 12.00 horas en casa y el Sporting, dos jornadas después. Lo negativo es que las jugadoras de Contreras no ganaron a ninguno de estos últimos rivales en la primera vuelta y ahora llegan con la peor racha negativa de la Liga.

Además, el Málaga no será el único de estos equipos que cuente con oportunidades directas para la salvación, todos ellos se medirán a un rival de 'su liga' en la recta final; los conjuntos más agraciados en cuanto al calendario serán el blanquiazul y el castellano-manchego, con dos duelos directos. La jornada de este fin de semana será especialmente significante porque los cuatro últimos juegan entre sí. Y es que, además del cara a cara en el campo de la Federación, también se disputará el Sevilla-Madrid CFF. Una victoria por parte del cuadro de la capital encarecería aún más la permanencia malaguista. De depender de sí mismo a no hacerlo ya. Esa es la situación del Málaga, que ha de visitar después al Barcelona, partido en el que sería una quimera puntuar. «Si se gana ante el Albacete, seguimos teniendo opciones; si se pierde, estaremos muy cerca de lo que no queremos escuchar», sentenció Contreras en su última comparecencia.