«Sueño con estar en un Málaga de Primera y que dispute la Champions»

Apenas soñaba con un futuro futbolístico cuando la pequeña María Farfán cogía prestado el radiocasete de sus padres para escuchar los partidos del Málaga. «De pequeña no paraba, mi padre protestaba cada vez que me ponía la radio», bromea la costasoleña, recordando aquellas escenas. Eso si no estaba en el bar de su familia, donde se quedaba absorta mirando las retransmisiones por televisión. «En 'La Abuela Maruchi' (así se llamaba el local), me he hartado de ver partidos. Uno de los que más me marcó fue cuando el Dortmund eliminó al Málaga en Champions, lloré muchísimo», se sincera. Fanática de este deporte y fiel a su equipo de toda la vida, no pudo evitar emocionarse cuando el pasado seis de enero cumplió uno de sus mayores sueños: debutar en Primera División.

«Fue el mejor día de Reyes, los regalos que me hicieron después fueron difíciles de igualar, porque la emoción que se siente cuando debutas con esta camiseta en Primera es increíble», asegura la lateral, de sólo 18 años. En su casa siempre ha gustado Raúl aunque cuando se decantó por la defensa, ella optó por Puyol; eso sí, el malaguismo siempre ha predominado. Incluso en su abuela, conocida entre los aficionados: «No se pierde un partido y se ha hecho socia de la peña del femenino, 'Coraje y Corazón'», cuenta.

Aunque su madre fuera la más reacia a que se decantara por este deporte, acabó siendo la primera en ceder y llevarla al campo. «Empecé jugando con mi hermano mayor y sus amigos en la calle, pero siempre me ponían de portera y un día me cansé. Cuando probé a ser jugadora empecé a perseguir a mi madre para que me apuntara a fútbol», recuerda la lateral. Pertenece a una generación de futbolistas malagueñas ligadas al talento y con las que ha crecido hasta llegar al primer equipo. Dio sus primeros pasos con Ruth en el Atlético Juval, un equipo de chicos en el que compartieron vestuario con canteranos del Málaga como el internacional Juan Cruz y, más tarde, ya en la cantera blanquiazul, se topó con María Ruiz o Postigo (la mayor de las cuatro), entre otras. De entre ellas, Farfán ha sido la última en estrenarse en la categoría y la penúltima de la provincia dada la lesión de Sandra Pérez.

Aún recuerda una de sus primeras grandes experiencias como malaguista: el Torneo Ibercup, uno de los más reconocidos del mundo en categorías inferiores y al que asistió nada más entrar junto a sus otras cuatro compañeras de generación. Esta es su cuarta temporada en el equipo, donde ha pasado por las manos de Isa Guerrero, Raúl Iznata y el actual técnico, Antonio Contreras, mientras, al igual que alguna de sus compañeras, crecía compitiendo con la selección malagueña y la andaluza. Con el cambio de División y de objetivos, también han crecido sus metas. «Sólo pienso en volver a salir», asegura.

Futuro malaguista

Entrena por las mañanas junto al equipo y cursa primero del Grado de Educación Primaria por las tardes buscando, al igual que Postigo, especializarse en Educación Física. Sin embargo, sueña con un futuro ligado no sólo al fútbol sino además a su club de toda la vida, con el que espera crecer hasta verlo en la cúspide algún día: «Sigo la Champions femenina y equipos como el PSG o el Olympique de Lyon son increíbles, pero yo quiero llegar a lo más alto aquí, con el Málaga, no me veo yéndome a un club extranjero», asegura la joven.

Cuestionada sobre cómo se ve dentro de una década (ella tendría 28 años), no dudó ni en segundo en su respuesta: «Sueño con estar en un Málaga que siga en Primera División y que dispute la Champions». Un sentimiento de pertenencia desarrollado desde pequeña y por el que continuará trabajando para seguir ganándose minutos en esta exigente categoría, esperando alcanzar una mayor regularidad y un puesto en el once inicial.