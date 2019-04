«Vamos a darlo todo, no tenemos nada que perder» Chelsea, en una entrevista con SUR al inicio de temporada. / FRANCIS SILVA La meta del Málaga Chelsea, asegura que no pueden medirse hoy ante el Barcelona con la mentalidad de que todo está perdido MARINA RIVAS Sábado, 13 abril 2019, 00:00

Aunque dentro del vestuario ya no se mire al rival por su calidad, lo cierto es que el Málaga se enfrenta hoy a todo un estandarte de la Liga Iberdrola, el Barcelona, a partir de lass 18.30 horas en la ciudad condal. El cuadro azulgrana, actualmente segundo en la tabla (todavía con opciones de luchar por el título) y con sólo una derrota en su haber esta temporada, fue el hogar de la meta blanquiazul Chelsea durante dos años, los últimos que disputó en Primera División antes de su regreso, casi una década después, con el club costasoleño.

Como 'culé' ganó dos Ligas y una Copa de la Reina, y ahora como malaguista su máxima es lograr la salvación.«Ahora mismo no miramos las cuentas porque al final no somos conscientes de que la salvación está a un punto. Si nos centrásemos en la clasificación, nos agobiaríamos. Tenemos que estar tranquilas y conseguir los máximos puntos posibles», se sincera sobre la mentalidad del vestuario, que no quiere dar ni un encuentro por perdido. «Vamos a ir a competir, a darlo todo, no tenemos nada que perder; si vamos con la mentalidad de que el partido ya está perdido llegaríamos allí muertas», asegura.

El rival

Con conocimiento sobre el potencial del rival, con internacionales y jugadoras de renombre como Alexia Putellas, Toni Duggan, Sandra Paños o Lieke Martes, la portera valora: «Va a ser un partido muy trabajoso por la calidad de sus jugadoras; nosotras tenemos que procurar dejar la portería a cero el máximo tiempo posible y sacarlas del centro del campo, llevarlas a las bandas. Será complicado, pero si sacáramos un punto allí sería un milagro». Un golpe de fe como el de la última jornada, cuando vencieron por 4-2 al Fundación Albacete, dando al equipo la opción de creer en la permanencia, que a día de hoy se sitúa a un punto.

Con la de esta tarde, al Málaga le quedarán cuatro jornadas para salvarse. «Todo el mundo piensa que los partidos más asequibles para nosotras son los del Sporting de Huelva y el Rayo Vallecano, pero son cuatro las finales. Ya no miramos ni el nombre del club ni la posición. Vamos a ir a sumar todos los puntos posibles», afirma Chelsea. Además, explica que los últimos encuentros en casa serán de vital importancia: «Estamos obligadas a ganar los dos. Esperamos que en los últimos partidos nos arropen la afición y la ciudad de Málaga. El apoyo será muy importante».