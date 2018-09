Una visita de Primera Javier Fernández impresionó al equipo del Málaga femenino con sus piruetas sobre el campo de la Federación Malagueña. / Salvador Salas El patinador Javier Fernández sorprende a la plantilla del Málaga con sus habilidades MARINA RIVAS Viernes, 28 septiembre 2018, 00:51

En una etapa de ánimo bajo por el pobre arranque liguero, nunca está de más una grata sorpresa. Con la ilusión en sus caras y algún «no me lo creo» las jugadoras del Málaga femenino recibieron ayer, tras terminar su entrenamiento, al mejor patinador sobre hielo de la historia de España, con seis títulos de campeón de Europa, dos del mundo y un bronce olímpico: Javier Fernández. No obstante, por momentos parecía que el que estaba nervioso era él.

Era la primera visita de este calibre que recibían las jugadoras que dirige Antonio Contreras, pero también la primera del madrileño a un equipo de fútbol femenino, en su condición de embajador de LaLiga. Un gesto que le honra, ya que antes que él sólo el olímpico en skeleton Ander Mirambell protagonizó una acción parecida con una sección femenina, la del Espanyol.

Javier Fernández ya visitó la pasada temporada al Málaga masculino, y aprovechó para practicar su tiro desde el punto de los once metros ante Roberto. Este año cambiaron las tornas y las encargadas de ocupar la portería ante los disparos del patinador fueron la colombiana Stefany y Alba Hoyas.

«Con eventos así tenemos la oportunidad de conocer de cerca a los protagonistas del deporte. En este caso ha sido a ellas, y lo he pasado muy bien», aseguró Fernández, que conoce Málaga de cerca y le encanta seguir la actualidad deportiva, también femenina, máxime viniendo de una modalidad tan atípica como la suya. «En mi deporte, a nivel de escuela, hay más chicas, pero de forma profesional la cosa está muy igualada», destacó el madrileño, que sabe de cerca que no todos los deportes viven bajo los mismos estándares. «Hay que apoyar también al fútbol femenino, que sabemos el desnivel que tiene con respecto al masculino. El apoyarlas a ellas es algo muy necesario», reconoció.

«Lo importante es que uno no puede depender de las derrotas, tiene que seguir trabajando»

Durante unos minutos las malaguistas se olvidaron de la complejidad de su calendario, que continuarán el domingo, fuera de casa, ante el Valencia, pero también el patinador dejó a un lado el estrés de una agenda que le lleva a estar constantemente dando la vuelta al mundo. La próxima semana, por ejemplo, disputará una competición en Japón. Pero mientras, allí estaba, dejando a las malaguistas boquiabiertas ante las piruetas improvisadas. «Prácticamente todas me conocían. Ha sido increíble la acogida y el que todas y todos nos apoyemos como deportistas que somos. Es fundamental», dijo Fernández.

Consejo de maestro

Javier Fernández también se atrevió a dar un consejo, basado en su propia experiencia. «Un futbolista no puede ganar siempre. Nadie va a ganar todos los partidos de su vida, igual que yo no puedo estar siempre al cien por cien en una competición. Por eso siempre he estado preparado para todo. Hay que saber ganar y perder», aseguró. «Lo importante es que uno no puede depender de las derrotas, tiene que seguir trabajando para crecer como deportista y persona; esto es muy sacrificado», concluyó. No lo dice cualquiera, sino uno de los deportistas más laureados de la historia nacional que, a pesar de algún tropiezo, nunca supo poner excusas para después acabar por ganarlo todo.