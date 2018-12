Dos fichas libres más la opción de contar con otras cuatro Héctor protege el balón durante el partido en Almendralejo. / Agencia LOF Los dorsales 2 y 16 están vacantes y además el club podría contar con los de Juan Carlos y los otros tres jugadores en la rampa de salida SERGIO CORTÉS Miércoles, 26 diciembre 2018, 00:26

Al contrario que en temporadas anteriores, cuando el Málaga estaba apurado en cuestión de fichas, en la actual no habrá problemas siempre, claro está, que el guion se cumpla y no se produzca una avalancha de incorporaciones, como sucedió hace un año para tratar de reconducir la delicada situación del equipo blanquiazul. De momento cuenta con dos dorsales vacantes (el 2 y el 16), pero el club tambiente tiene la puerta abierta a contar con otros cuatro en caso de necesidad.

En principio esta vez no va a ser necesario que a última hora un futbolista tenga que renunciar a su plaza, como ocurrió con el 'gran capitán' Weligton cuando la cedió para que el club pudiera inscribir a otro extracomunitario, Peñaranda, hace dos temporadas. El Málaga cuenta con una plantilla amplia, pero hasta cuatro futbolistas no están inscritos con el primer equipo y pertenecen oficialmente al filial. Son los casos del lateral derecho Iván, los extremos Mula e Hicham, y el delantero Harper. De ellos, el marroquí ha dejado de contar momentáneamente para Muñiz, lo que ha permitido que el Atlético Malagueño lo utilice en los tres últimos encuentros. Tanto el entrenador como el director deportivo, José Luis Pérez Caminero, consideran fundamental que los jóvenes compitan cada fin de semana.

Dificultades en agosto

La presencia de futbolistas con ficha del filial también supone una estratagema habitual en los clubes para sortear las limitaciones del tope salarial. El Málaga no es una excepción, máxime cuando tuvo las dificultades ya sobradamente conocidas para que LaLiga diera el visto bueno en las dos primeras jornadas a la inscripción de Lacen, Boulahroud, Haksabanovic, Dani Pacheco y Koné. Para ello hubo que acceder in extremis al traspaso de Recio y a pactar la salida de Iturra.

La presencia de Iván, Mula, Hicham y Harper con ficha del filial es una ventaja para tener huecos libres

Junto a las dos fichas libres, el Málaga tiene la opción de disponer de cuatro más. Por segunda temporada consecutiva puede recurrir a dar la baja federativa a Juan Carlos debido a su lesión de larga duración. Hace un año el club no tardó en aprovechar esta vía para incorporar a Ignasi Miquel procedente del Lugo para reforzar el centro de la defensa. Posteriormente el futbolista dejó entrever que estaría disponible para los últimos partidos, pero no fue así. De hecho, las molestias no terminaron de remitir y tuvo que ser operado nuevamente a comienzos de noviembre.

Al margen de ello, el Málaga tendrá libres más fichas una vez se cierren las bajas de los distintos futbolistas que a día de hoy se encuentran en la rampa de salida. Como ha venido informando este periódico, en esta situación están tres jugadores. El delantero Héctor está en el mercado desde hace dos semanas después de que su representante, Manuel García Quilón, haya asumido que apenas cuenta para Muñiz. Después de que el canario también tuviera pocas opciones la campaña anterior en el Albacete, su agente le busca destino para que pueda encontrar la continuidad deseada los últimos seis meses de la temporada actual.

Junto a Héctor tienen muchas posibilidades de salir Haksabanovic y Boulahroud. El primero de ellos apenas ha tenido oportunidades y el club que lo tiene cedido en el Málaga, el West Ham, no ve clara su continuidad y prefiere llevárselo a mitad de temporada para que disponga de más minutos en otro equipo. Respecto al centrocampista marroquí, es obvio que la llegada de un futbolista para la medular reducirá aún más sus posibilidades no ya de jugar, sino incluso de entrar en las convocatorias.