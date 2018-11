La Liga 123 Fortalezas y debilidades del Granada Málaga CF - Granada CF Vienen casi sin bajas, con el once de gala disponible, y estarán arropados por cerca del mil aficionados en La Rosaleda BORJA GUTIÉRREZ Jueves, 29 noviembre 2018, 22:54

El Granada de esta temporada esconde bien sus debilidades y explota su potencial. Es un equipo reconocible pero también difícil de contrarrestar. En los últimos partidos han dejado de brillar tanto como al inicio de liga pero aún así no han dejado de merecer y luchar en los partidos, aunque hayan acabado empatanto o perdiendo. Su principal preocupación es que son un plantilla demasiado corta para el gran recorrido de regularidad que supone la división de plata.

Fortalezas

Movilidad y velocidad en ataque

El principal peligro del Granada esta temporada es la enorme capacidad de los de arriba de intercambiar posiciones, lo que les crea más posibilidad de encontrar huecos y deshacer defensas.

Mucho nervio

No suelen recrearse en la elaboración, una vez atravesado los tres cuartos de campo imprimen intensidad y verticalidad. Juegan directo. Se hacen fuertes en la presión tras pérdida.

Hasta que suena el final

Son un equipo que se está caracterizando por su capacidad regenadora ante las adversidades; lesiones, expulsiones, goles en contra... Tienen mucha confianza y acostumbran a llegar con reservas de energía para los tramos finales. Ha conseguido muchos puntos en los últimos minutos.

Viene con mil fieles

Fruto de un acuerdo entre clubes, más de 600 aficionados estarán en la grada visitante por un precio reducido de 10 euros. Otros aseguran haber comprado localidades en otros puntos del estadio.

Debilidades

Son vulnerables a las pausas

Algunos rivales ya han detectado que la mejor forma de desactivar sus peligros es la defensa en estático y muy junta. Su imaginación se bloquea si se logra evitar el enlace entre la línea pivotes defensivos y el mediapunta.

Una plantilla corta

Aún no han sufrido de demasiadas lesiones, pero carecen de fondo de armario. Al no ascender el año pasado, su tope salarial se ha reducido a la mitad. De 18 a 9 millones, y han decidido apostar por un once titular muy competitivo, pero estos no tienen sustitutos a la altura.

Les tiembla el pulso con los de arriba

Ya se ha enfrentado en este inicio liguero a 'grandes' de la categoría, y no ha logrado ganar a ninguno. El Deportivo, Las Palmas o Sporting se les han atragantado.

Mala dinámica

Todo lo anterior (en el capítulo de fortalezas) queda mermado por las sensaciones, y las que atraviesan es de estar haciendo un juego menos brillante. Están teniendo más problemas de la cuenta a la hora de hacer gol. Es un aspecto que habrá que comprobar si continúa o no en el verde.