UN FÚTBOL QUE NO SE ENTIENDE

Confieso que me cuesta entender algunos aspectos del fútbol nuestro de cada día. Por delante, el respeto que merecen todos los clubes, sean de donde sean, pero no entiendo que equipos como Alavés, Eibar, Getafe, Girona, Huesca y Leganés puedan estar compitiendo en Primera División y, además, bastante bien. Todos ellos con presupuestos que rozan la línea del mínimo y unos recintos con capacidad entre cuatro y diez mil espectadores que raramente se cubren. No entiendo que equipos como Elche, Cádiz, Córdoba, Granada, Mallorca, Osasuna, Oviedo, Tenerife y Zaragoza lleven años dando tumbos en Segunda, todos ellos con amplia experiencia en la máxima categoría con campos adecuados y con 'categoría' de estadios. Ojalá no sea este el caso del Málaga, que, de momento, ya está alzando de nuevo los cimientos de la Primera División. Porque, insisto, en el caso de los 'primeras' sorprende aún más que Leganés y Girona sean capaces de puntuar en el Camp Nou o el Huesca en San Mamés... Vamos, que nadie se puede fiar de nadie.

Y puestos a no entender ciertas cosas del fútbol, el momento que atraviesa el Barcelona. Incluso allí mismo critican la actitud de un equipo, que parecía haber reforzado la plantilla y, sin embargo, nadie responde adecuadamente. Y su impotencia tratan de descargarla desde el primer día con el VAR y presionan y abruman a los árbitros; lamentable la actitud permanente del capitán Messi (a quien han de retirar sus propios cuidadores) y extraña la serie de despistes de Piqué que ya les ha costado algún gol. ¿Qué será del equipo azulgrana cuando Messi, Piqué y Busquet se les vayan? Del Madrid habría que reparar en ese juego que trata de imponer Lopetegui y que, de momento, no acaban de acoplar sus jugadores. Al acecho, Atlético y Sevilla. Y poco más como no sea ese debate que los propios futbolistas se encargan de fomentar cada jornada. Lo realmente importante, por lo que nos toca, es que el Málaga se cuide un poco más de no acumular más tarjetas amarillas que, en cualquier momento pueden crear un serio problema.