El Getafe enreda con Harper en plena negociación del Málaga para su renovación Harper, en un entrenamiento. / GERMÁN POZO Su presidente, Ángel Torres, desliza que lo están siguiendo «como a muchos otros» mientras el club tiene una opción unilateral para que siga SERGIO CORTÉS Jueves, 20 diciembre 2018, 00:33

La renovación de Harper se ha prolongado más de la cuenta (está en marcha desde el pasado verano) y continúa sin cerrarse. Pese a los avances en las negociaciones con el futbolista y su representante (su hermano Ryan), el 1 de enero está a la vuelta de la esquina y el nombre del delantero continúa en primer plano pese a que el Málaga, como ya ha venido informado este periódico, tiene una opción unilateral para asegurarse su continuidad por tres temporadas más.

Durante el verano el entorno de Harper ya dejó entrever que el futbolista contaba con ofertas de equipos de Bélgica y Suiza para marcharse en su afán por forzar una renovación con la ficha deseada. No obstante, en La Rosaleda no se atendieron estos rumores y se optó por mantener una postura firme. «Si cedemos, luego vendrán muchos más detrás en cuanto comiencen a jugar», subrayaban entonces en el Málaga. Incluso, en un momento determinado de la pretemporada, en el club se planteó la posibilidad de dejar de contar con él hasta que no se resolviera su situación contractual. Finalmente la falta de efectivos en ataque hizo que se desechara aquella idea, también porque el entrenador consideraba que podía ser un futbolista importante en el comienzo del campeonato (como así ocurrió).

A pocos días de que llegue el 1 de enero el Málaga se mantiene tranquilo y, más allá de que tiene la baza de esa opción unilateral para garantizarse que el delantero siga bajo su disciplina, persiste en su postura de ofrecer a Harper lo que considera conveniente para un jugador que está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, el baile de rumores sobre equipos interesados en Harper se ha disparado conforme se acerca el comienzo del próximo año. En La Rosaleda consideran lógico este tipo de movimientos por parte del entorno del futbolista. Conviene apuntar que este considera que esa opción unilateral del Málaga no tendría valor dentro de seis meses y que la FIFA le daría la razón en caso de que se produjera un contencioso.

Ayer, sin ir más lejos, fue el presidente del Getafe, Ángel Torres, quien deslizó en público el interés en el jugador malagueño pese a que, al tratarse de un futbolista que puede quedar libre (en función de la validez o no de esa opción unilateral), así 'levanta la liebre' a posibles adversarios en la puja por el atacante blanquiazul. «El Málaga se está jugando mucho y no me gusta hablar de sus futbolistas. Es cierto que nuestra relación con el Málaga es buena, y estamos siguiéndolo (a Harper) como a muchos otros. Pero ahora tenemos cinco delanteros y no vamos a hablar de futbolistas que no están aquí», declaró en Radio Marca.

No es la primera vez que Torres habla públicamente de futbolistas que supuestamente interesan a su club y por los que finalmente no echa el resto. Pero es incuestionable que el Málaga, pese a contar con esa opción unilateral, no ha conseguido cerrar la renovación de Harper y eso alimenta todos los rumores sobre otros equipos.