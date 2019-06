De la gloria al infierno. Eso le pasó al Málaga anoche entre el primer y el segundo tiempo: si alguien le llega a decir a cualquier espectador tras los primeros 45 minutos que el equipo malaguista iba a acabar descalabrado con cuatro goles en contra, se hubiese hinchado de reír. Pero fue tan así que se ha puesto muy cuesta arriba una eliminatoria que estaba de cara, y que sin embargo, pues ya ven. Ahora toca una remontada si no épica, muy complicada, aunque no imposible. El desánimo que ahora mismo cunde entre el malaguismo no puede ser óbice para pensar en que se puede conseguir, pero...

El Málaga hizo una gran primera parte, con un golazo de Ontiveros de fábula, pero el segundo tiempo fue nefasto, entre otras cosas porque Iván estuvo calamitoso, y por su lado vinieron los goles de la remontada local, que ni se creía la 'autovía' por la que corrió como un gamo Borja Valle... Encima, jugadores 'seguros' tampoco acertaron, más bien todo todo lo contrario: Blanco estuvo desaparecido (una pérdida suya dio lugar al 3-2), y Munir, en 'plan De Gea' en el Mundial, no paró ni una. Fue una pena, porque este Málaga en los primeros 45 minutos demostró su clase y su buen momento. Los detalles, además, no estuvieron a favor del Málaga: el panalti es de los que no se cometen nunca (Ricca no vio a su rival), y el balonazo de falta de Ontiveros mereció subir a los altares de la gloria pelotera. Pero el fútbol es así. El 'Depor' aprovechó la pésima defensa por la zona derecha, que fue indigna de un equipo que aspira a subir a Primera, y se hinchó en el segundo tiempo. Una pena, pero es lo que hay. Las orejas al lobo se la hemos visto. Ganar por 2-0 no es utopía, pero también hay que pensar que no va a ser fácil, porque no encajar un gol es harto complicado. La ilusión y la felicidad acabó en sollozos y en pena, pero hay que tener la cabeza alta y la mente depsejada para intentarlo: sí se puede, pero ¡puñetas, que segunda parte! Jopé, qué cara se nos ha quedado a todos...