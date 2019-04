El 'goal average' pasa a ser crucial para el Málaga Blanco conduce el balón en un contragolpe durante el encuentro del sábado contra el Mallorca. / ÑITO SALAS Casi descartado el ascenso directo, no puede fallar frente al Cádiz, el Oviedo y el Albacete. La diferencia de goles también se antoja decisiva y el saldo de +10 es el más bajo entre los siete primeros SERGIO CORTÉS Martes, 30 abril 2019, 00:40

La derrota del sábado en casa frente al Mallorca y la victoria del Granada en su feudo frente al Gimnástic han reducido al mínimo las opciones de ascenso directo del Málaga. Casi descartada esta vía (el equipo vecino está nueve puntos por encima y cuenta también con el factor de desempate a su favor), el 'goal average' pasa ahora a ser crucial ante la evidente igualdad en la zona alta y las elevadas posibilidades de que sea necesario recurrir a él para determinar las posiciones finales y quién sabe si acceder a los 'play-off'.

Pero en esta recta final de la Liga en Segunda División no sólo conviene fijarse en el 'goal average' particular (los enfrentamientos entre sí entre los equipos implicados), sino también el general (la diferencia entre los goles marcados y encajados). Aún quedan tres duelos frente a rivales directos (el Cádiz, el Oviedo y el Albacete), pero el conjunto blanquiazul no puede descuidarse en los marcados en este esprint de los seis últimos partidos. Es obligado recordar que de momento ya existe igualdad en los enfrentamientos entre sí con tres adversarios (el Mallorca, el Deportivo y el Sporting).

Sólo contra el Almería

Dado que Osasuna y el Granada están muy distanciados (a 15 y 9 puntos, y en ambos casos con el 'goal average' a favor de ellos), el Málaga tiene que centrarse casi exclusivamente en asegurar su presencia en los 'play-off' de ascenso. A día de hoy el conjunto de Víctor es precisamente el que marca la frontera, pero su renta es mínima: un punto sobre el Deportivo, dos respecto al Oviedo y, ya más lejos, cuatro sobre el Sporting y seis sobre el Almería. Este último es precisamente el único rival al que le tiene ganado el 'goal average' particular tras la victoria por 0-1 en el estadio Juegos Mediterráneos y el empate a uno en La Rosaleda.

Semejante igualdad obliga al Málaga a no fallar en los seis últimos partidos, aunque al menos cuenta con la ventaja de que del tercero (Albacete) al décimo (Almería) sólo uno de sus adversarios también tiene pendiente sumar los tres puntos del partido por la exclusión de la competición del Reus.

Del tercero al décimo, sólo el Málaga y el Sporting tendrán la ventaja de los tres puntos ante el Reus

Si el Málaga va a jugarse el 'goal average' particular con el Cádiz, el Oviedo y el Albacete –de estos tres sólo se medirá en casa al cuadro asturiano–, el general no es menos importante. La diferencia de goles es un factor de desempate que suele pasar inadvertido durante toda la temporada y que al final supone una enorme preocupación. Que el equipo sólo lleve 38 goles (entre los 12 primeros únicamente el Alcorcón tiene peor registro) es un grave problema porque reduce al máximo su coeficiente, hasta +10.

De momento ese sería un factor de desempate si se diera igualdad con tres equipos, el Mallorca (que lo supera, con +16), el Deportivo (también, con +15) y el Sporting (por debajo, con +8). De los tres rivales directos a los que aún debe medirse, el Albacete cuenta con +18; el Cádiz, con +19, y el Oviedo, con +3.

Por último, también cabe recalcar que en caso de igualdad en el 'goal average' particular y en el general se recurriría a los goles marcados. Y ahí de momento el Málaga lleva las de perder, porque entre los diez primeros sólo el Sporting no ha logrado más (están igualados a 38). La conclusión es obvia: el equipo blanquiazul no puede fallar en esta recta final, sobre todo frente a los rivales directos, pero también convendría que obtuviera resultados holgados para elevar el 'goal average' general.