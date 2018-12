El Granada cede dos puntos en Tenerife en el descuento Puertas, autor del gol del Granada ayer en Tenerife. / Pepe Marín Un gol de Rodrigues en el minuto 92 podría propiciar hoy un cambio de líder si gana elDeportivo o lo hiciera el Málaga por una goleada PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 22 diciembre 2018, 00:30

El Granada se dejó dos puntos in extremis anoche en su visita al Tenerife (1-1), en el arranque de la decimonovena jornada en Segunda, con lo que no se aseguró aún llegar al parón navideño como líder de la categoría. De momento suma la friolera de 38 puntos con dos partidos pendientes aún para el fin de la primera vuelta. Un gol de Puertas al comienzo del partido dio tranquilidad al líder. El cuadro rojiblanco se mostró muy sólido en defensa y aguantó hasta la fase de acoso final del once canario, que puso más fe que buen juego y precisión, pero logró empatar en el minuto 92 por medio del luso cedido por el Chelsea Joao Rodrigues.

De esta forma, el Málaga y el Tenerife, con 35 puntos y un partido menos por jugar, el de hoy, podrían superarlo. El cuadro que entrena Muñiz visitará al Oviedo (16.00 horas, Gol), mientras que elDeportivo jugará en el Ramón Carranza ante el Cádiz (20.45), en un choque a priori más difícil. El cuadro de La Rosaleda necesitaríapara ser líder ganar por seis goles de diferencia o por cinco pero encajando al menos un gol, algo harto improbable, y al Deportivo le bastaría con ganar.

Por otro lado, la crisis del Reus no termina de ofrecer nuevos episodios, y podría estar de nuevo en entredicho que el cuadro catalán juegue en La Rosaleda el domingo 6 de enero (20.00 horas). La plantilla del equipo catalán difundió el jueves un comunicado en el que amenaza con jugar sin capitán si el club sigue sin cumplir con sus compromisos.

Once de los diecinueve futbolistas de la plantilla han cobrado y a Tito, que no estaba inscrito, le rescindieron el contrato después de que éste lo solicitase en verano, aunque se ha marchado sin cobrar lo que se le debía. Los futbolistas continúan muy molestos por la situación y siete de ellos no han cobrado las nóminas de septiembre, octubre y noviembre (doce sí).

Ayer habló su entrenador, Xavi Bartolo, antes del duelo de hoy contra Osasuna, y se mostró algo más optimista que sus jugadores: «El club acabará solucionando los problemas. Creo que, en no demasiado tiempo, volveremos a la normalidad».