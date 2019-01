El Granada ganó y el Málaga se mantiene segundo en la clasificación Un momento del partido</p><p> Málaga-Lugo del sábado. / Salvador Salas El equipo rojiblanco no falló en casa ante el Elche y ambos se distancian del sexto, el Alcorcón, en ocho y siete puntos SERGIO CORTÉS Martes, 22 enero 2019, 01:21

La jornada no fue totalmente positiva para el Málaga, porque sí regresó a los puestos de ascenso directo (gracias a su triunfo en casa frente al Lugo y a la derrota del Albacete), pero no pudo recuperar el liderato de la Segunda División. En el último partido de la vigésima segunda jornada el Granada no falló en casa frente al Elche (2-1), por lo que se mantiene al frente de la clasificación.

La primera jornada de la segunda vuelta ha servido para dejar constancia de que el grupo de cabeza se ha reducido de momento a cinco equipos, porque el Alcorcón, sexto, figura con 35 (siete menos que el Málaga) después de perder en El Molinón con el Sporting por 2-0, tras encajar sendos goles en el primer minuto de cada periodo. De este modo, los principales rivales del conjunto blanquiazul son a día de hoy el Granada, el Deportivo y el Albacete (estos dos con 39, tres menos), y Osasuna, con 38. Como la Liga en la categoría de 'plata' está sujeta a demasiados vaivenes, el equipo al que hora le sopla el viento de cara es el navarro.

Y es que conjuntos que hace muy poco iban como un tiro han bajado su nivel. El Cádiz, que llegó a La Rosaleda inmerso en una excelente racha que vio truncada por el gol de Ricca, ha vuelto a ceder terreno. El empate en su visita al Almería (0-0) lo sitúa ahora a ocho del Málaga. Yqué decir del Mallorca, que como el Alcorcón también ha perdido enteros desde que recibió al conjunto de Muñiz. Hay que recordar que cuando ambos se midieron el cuadro balear tenía la opción de superar al blanquiazul en caso de victoria (27 puntos frente a 29) e incluso podía dejarlo fuera de los puestos que dan derecho a disputar los 'play-off' de ascenso (del tercero al sexto). En estos momentos los separan nueve puntos. Es la misma ventaja de la que dispone el conjunto de Martiricos respecto al Oviedo.

Ya más alejados del Málaga se encuentran el próximo rival en La Rosaleda, el Almería (el viernes 1 de febrero), y el Sporting, a doce, y Las Palmas, a 14. Este último se encuentra a la espera de conocer la decisión de LaLiga sobre el futuro del Reus. Si finalmente este no es excluido de la competición después de la compra por parte de una sociedad estadounidense, deberá disputarse el partido que se aplazó el sábado.

En la primera vuelta el Málaga ocupó plaza de ascenso directo en trece ocasiones (diez como líder y tres en la segunda posición) y su peor clasificación fue tras la disputa de la decimosexta jornada, quinto, por la derrota en casa frente al Granada por 0-1.