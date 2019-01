Haksabanovic ya no se entrena con el equipo blanquiazul El atacante se marchará del Málaga tras seis meses cedido por el West Ham inglés ANTONIO GÓNGORA Viernes, 4 enero 2019, 00:19

La salida de Haksabanovic ya estaba acordada entre las tres partes: el Málaga, el jugador y el conjunto inglés. El joven, de 19 años, llegó cedido el pasado verano con el objetivo de sumar minutos y aportar lo máximo posible al conjunto blanquiazul en busca del ascenso, pero no ha sido posible. El atacante apenas ha participado en el juego malaguista, por lo que buscará otro destino en el que pueda contar con más minutos (en el caso de que no se pueda incorporar a otro equipo, Haksabanovic seguiría en el West Ham). De hecho, el futbolista montenegrino ya no se entrena con el Málaga.

No estuvo ya en la primera sesión de trabajo tras las vacaciones, que se celebró el lunes a puerta abierta y tampoco lo ha hecho posteriormente, lo que deja claro que la operación de salida se puede considerar 'cerrada', a la espera de que se haga oficial por parte de alguno de los clubes (tendrán que acabar de cerrar los detalles y firmar los documentos después de seis meses de cesión). Con esta despedida, el club libera del tope salarial el dinero que le correspondía percibir al jugador en la segunda parte del campeonato y dispondrá de más margen para hacer fichajes en un mercado invernal que acaba de arrancar.