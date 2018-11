Haksabanovic: «Es un momento importante en mi carrera»

El joven Sead Haksabanovic, que debutó oficialmente con el Málaga el sábado, ante el Gimnástic de Tarragona, habló hoy con el departamento de comunicación del club, para el que efectuó unas declaraciones relativas a su debut y a la falta de minutos que ha venido padeciendo en este arranque de temporada, en el que el jugador cedido por el West Ham United mostró falta de adaptación.«Estoy feliz, porque estoy aquí y quería jugar para este club. Estoy contento por haber jugado mi primer partido. Al principio estaba un poco nervioso, pero todos los compañeros me dieron ánimos y me desearon suerte. Así que salí al campo simplemente a jugar y disfruté», comentó.

El futbolista sueco, de ascendencia montenegrina, se comunica en inglés fundamentalmente. «La relación con mis compañeros es muy buena. Como no hablo español, no me esperaba que fuese tan buena, pero sí lo es«, explicó, e incluso el sábado se pudo ver al médico del equipo, Daniel Rosado, haciendo de intérprete en inglés de Muñiz, cuando le transmitía las últimas instrucciones antes de saltar al campo.

Haksabanovic actuó de medio punta y no encuentra diferencias entre lo vivido en la Premier League con el West Ham United, y la Segunda española. «Son similares ya que son grandes en el fútbol. Aquí hay más enfoque en jugar y correr. Allí, como sabéis, hay mucha lucha, se trata de correr y jugar. Aquí, el enfoque es jugar bien, correr, jugar bien y correr».

Haksabanovic se mostró también sorprendido por la atmósfera que se crea en los partidos de casa: «Cuando llegué a Málaga no pensé que el ambiente en la Rosaleda fuera tan bueno al estar en Segunda División, pero afición es impresionante. Todo el mundo sabe que en Inglaterra los aficionados están locos por el fútbol, pero aquí en España también lo están. No sabía, pero ahora sé que la afición del Málaga es increíble», comentó, y consideró que su progresión está en una encrucijada, cara a no quedarse estancado.«Es un momento importante en mi carrera. Estoy aquí aprendiendo un nuevo fútbol, con un nuevo entrenador y un idioma nuevo. Eso para mí es algo bueno, es maravilloso», dijo, y quizás por ello ha renunciado en dos ocasiones recientemente para ir convocado con las categorías inferiores de la selección de Montenegro en las ventanas FIFA.