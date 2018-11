Harper: «Aprendí estando lesionado; fue dar un paso atrás y dos adelante» Acto de la campaña celebrado este martes. / Malagacf.com El delantero protagoniza con Iván, Dominika y María Ruiz un nuevo acto de la campaña 'Valores Blanquiazules' PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 27 noviembre 2018, 20:10

El delantero malaguista Jack Harper, que recibió el alta médica y ya está preparado para reaparecer el sábado, ante el Granada, ofreció este martes junto a Iván y las jugadoras del femenino Dominika y María Ruiz, una charla a los equipos de fútbol 7 de la Academia y a los conjuntos femeninos de la Escuela MCF. Se trataba de una cita más de la campaña 'Valores Blanquiazules', celebrada en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda.

Harper, en declaraciones exclusivas al departamento de comunicación del club, se refirió a lo vivido durante este mes sin jugar. «Se sufre más viendo el partido desde casa y no pudiendo ayudar, pero también se aprenden muchas cosas estando lesionado, que por suerte he tenido pocas lesiones, y es dar un paso atrás para dar dos adelante. Hay otros compañeros, más veteranos, que han tenido otras lesiones y me dicen que aprenda de estas cosas, que reflexione sobre lo que he hecho hasta ahora y que vuelva con mucha fuerza», dijo, y se vio apto para el derbi del sábado: «Ya estoy recuperado. Estoy entrenándome con el equipo, cogiendo ese tono físico para competir este fin de semana, pero ya estoy preparado».

El delantero de ascendencia escocesa se refirió también a la que está siendo la campaña de su debut en el fútbol profesional: «Es para lo que desde chico estás preparado, competir en las grandes ligas. La Segunda es muy dura y estoy aprendiendo muchas cosas de mis compañeros, de los partidos y del míster. La verdad es que está siendo un año muy bonito para mí». Finalmente, fue optimista cara al derbi: «Venimos de perder fuera y con el aliento de nuestra afición seguro que sacamos el partido adelante en un encuentro muy bonito. Al final son tres puntos. Cualquier partido son tres puntos, pero es verdad que ganar un encuentro así, en La Rosaleda, da un empujoncito más para el resto de la temporada».