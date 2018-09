Harper, el delantero generoso Harper (de negro), en el amistoso de pretemporada ante el Valladolid. / Malagacf.com La entrega y aplicación táctica del fuengiroleño seducen a Muñiz y al malaguismo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 5 septiembre 2018, 00:34

Si existe el yerno ideal o el suegro perfecto, también se puede hablar del delantero generoso, ese perfil que tanto gusta a cualquier entrenador. Juan Ramón López Muñiz, que presume de no mirar el documento nacional de identidad de sus jugadores, se ha dejado seducir por Jack Harper (Fuengirola, 1996), tan malagueño y deportista como Alejandro Davidovich. Tanto al tenista de padres rusos como a este futbolista de progenitores escoceses se les tiende a etiquetar como foráneos por su nombre y rasgos físicos, pero su acento les delata, como pudo comprobar la noche del lunes gran parte de la audiencia malaguista en Gol.

Harper, el delantero generoso, sacrificado, que absorbe como una esponja cualquier recomendación de su técnico, que golpearía de cabeza una caja fuerte acorazada si se lo pidiera, ha disputado todos los minutos en lo que va de campaña en Segunda, 270. Nadie lo hubiera pensado hace unos meses, pero se intuía a tenor de lo presenciado en pretemporada. No se puede decir que no se lo haya merecido, y con el gol transformado en Almería, canjeado por tres puntos, se confirma la sensación de que hay delantero para rato.La jugada no hay que reducirla a la definición, en la que irrumpe tras el pase profundo de Dani Pacheco (la conexión Pizarra-Fuengirola), libre de la vigilancia del 'pivote' local, que ya no llega, ni del central, que reculó. El intríngulis está en el control previo a un pase de Luis Hernández y en la apertura en la banda derecha.

Pasado blanco

Harper es también un delantero académico, con unos fundamentos técnicos notables. No en vano, perteneció a la cantera del Real Madrid entre 2013 y 2015. Jugó la Champions juvenil de blanco y llegó hasta el tercer equipo, cuando puso fin a su periplo. Tras un breve paso por el Brighton sub-23, se fue en invierno al Atlético Malagueño, a casa, y sus cifras fueron sobresalientes (23 partidos y 13 goles), algo mejores que las de la temporada posterior (igual número de dianas, pero en 39 choques), la campaña del ascenso a Segunda B. Harper tuvo que jugar mucho escorado en la banda y lo hizo con su habitual aplicación táctica.

De ascendencia escocesa y exjuvenil del Real Madrid, ha jugado todos los minutos en la Liga y marcó en Almería pese a partir con ficha del filial

El nuevo ídolo de la afición, al que empieza ya a crecer el pelo tras una novatada en la estadía del equipo en Estepona, es un gran recuperador de balones (robó tres en campo contrario ante el Alcorcón) y sus 1,87 metros le permiten proteger con éxito la pelota y jugar bien de espaldas.

Hasta los goles, el que podría ser su principal punto débil en Segunda, van llegando. Mientras, Harper lo da todo en los partidos y entrenamientos, y se empapa de malaguisimo, porque no se suele perder los partidos de casa del filial si puede y trata de enterarse el primero de los resultados de otras categorías. Pocos recuerdan ya que inicialmente se le conocía más como Jack Harper porque su hermano Ryan, también debutó en Segunda, en las filas del Guadalajara (2011-12). Sucede que le saca nueve años, y se le ha empezado a olvidar, porque ahora es agente de futbolistas, pero estuvo también en el Betis B, el Estepona, o el Ejido B, entre otros.

Su hermano Ryan, ahora agente de futbolistas, también llegó a jugar en Segunda División

Ryan sí nació en Escocia, como sus padres, en Barrhead (al sur de Glasgow), pero cuando nació Jack, sus padres ya habían llegado a Málaga. Y él se crió en la Costa del Sol, generando pronto más expectativas que su hermano. Su ascendencia le ha dado para elegir jugar en las categorías inferiores con Escocia y ha llegado a ir convocado incluso con la sub-21. Su irrupción, a los 22 años, está dando de qué hablar ya en las islas británicas.