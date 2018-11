Harper se entrena ya con el grupo y toma fuerza su reaparición Harper, en el centro, en su regreso al trabajo con el grupo, ayer por la mañana. / GERMÁN POZO El delantero regresa tras superar su lesión de tobillo, pero llegaría muy justo para ocupar una plaza en el once inicial frente al Extremadura ANTONIO GÓNGORA Viernes, 23 noviembre 2018, 01:29

El delantero Jack Harper está ya a punto de completar su recuperación. En la jornada de ayer se incorporó ya de una forma progresiva al trabajo del grupo, lo que acerca su reaparición. ¿Estará para jugar el domingo en Almendralejo? En principio, no. Llegaría demasiado justo, ya que su baja se ha prolongado durante varias semanas. Ha comenzado a trabajar al nivel de sus compañeros, pero su estado de forma y el ritmo de juego serán, en principio, más bajos. En cualquier caso, no se puede descartar que su vuelta llegue directamente en este encuentro. Será muy difícil que se encuentre en el once titular, pero, dependiendo de su evolución en las sesiones de hoy y mañana, puede viajar y hasta jugar algunos minutos, pero es poco probable que lo haga en el once inicial.

Las necesidades del Málaga en el ataque son importantes en este momento. La lesión de Harper de hace cerca de un mes y la reciente de Koné han complicado de una forma importante esta línea. Juan Ramón Muñiz, al margen de las opciones del ariete de Fuengirola, cuenta con Blanco, un fijo en el bloque malaguista, y también dispone de Héctor, un punta que ha tenido poca participación. Y tampoco se descarta que el técnico reconvierta a algún centrocampista a una posición algo más ofensiva.

En la sesión de ayer también fue novedad el guardameta Munir, que no estuvo en el choque contra el Gimnástic por encontrarse concentrado con su selección. El marroquí, de esta forma, está disponible cara al choque del domingo. Asimismo, el centrocampista Adrián se reincorporó al grupo tras quedarse el miércoles en el gimnasio. Sí continúa al margen Mula, que sigue recuperándose de su lesión de rodilla, mientras que Luis Hernández y Juan Carlos recibieron tratamiento fisioterapéutico.

Por otra parte, el Extremadura recupera esta semana al centrocampista Álex Barrera después de dos meses de baja por un esguince de segundo grado. «Se alargó más de la cuenta, pero ya estoy recuperado», señaló en rueda de prensa el jugador azulgrana, quien se mostró con ganas de seguir entrenando y entrar en el equipo.

El conjunto de Almendralejo afronta el choque con la moral alta tras golear al Reus a domicilio, pero no olvida que el rival es uno de los favoritos. «Sabiendo que es un buen momento para recibir al Málaga, pero sabiendo que va a ser un partido muy, muy complicado», dijo.