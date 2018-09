Harper: «Llevaba mucho tiempo queriendo lograr esto» Agencia LOF El autor del gol decisivo admite que esperaba ya su primer gol CARLOS CONTRERAS Lunes, 3 septiembre 2018, 23:13

El delantero del Málaga Jack Harper habló para los micrófonos de Gol al final del partido. El autor del único gol, reconoció que llevaba esperando ese logro: «Ha sido un momento muy especial para mí. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer esto. Ganando un derbi fuera de casa era impensable». Asimismo, el fuengiroleño reconoció cómo vivió la jugada del tanto: «Estaba muy apurado, porque nos estaban metiendo en nuestro campo, y Dani Pacheco me ha dado un pase muy abierto y como buen delantero lo he cazado. Me he acordado de mi familia que me han dicho que este día llegaría».

Asimismo, Harper reconoció el valor de que cerca de mil aficionados malaguistas respaldaran al equipo anoche en el estadio de los Juegos Mediterráneos. «Ha sido el hombre doce. Se notaba en el campo. Hemos llegado y ya estaban animando y en el vestuario salimos más motivados y se nota».