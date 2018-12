Harper y Manu Vallejo, cuando el talento está en casa Manu Vallejo y Harper. / S. SALAS / P. MÉNDEZ Los rivales mañana, protagonizan dos de las mayores irrupciones en Segunda. Inéditos hasta este verano en la categoría, destacan también por su trabajo y han sido titulares en todos los partidos, salvo lesión PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 13 diciembre 2018, 00:26

Cuando el talento está en casa, sólo queda atarlo en corto y alinearlo. Es el caso del Málaga y del Cádiz, que disfrutan de dos de las mayores irrupciones de la temporada en Segunda División. Hasta este verano poco se conocía desde la distancia de Manu Vallejo y Jack Harper –que muchos creían que era extranjero, cuando es nacido en la Costa del Sol y de ascendencia escocesa–. Ellos y Enric Gallego son para muchos los jugadores revelación entre los inéditos en la categoría hasta este curso, aunque Harper no presente los números de los otros dos, en parte porque ha estado de baja cinco partidos (jornadas undécima a la decimoquinta) por un esguince de tobillo.

Ahora el gaditano y el malagueño se encuentran en la agenda de muchos clubes y tienen numerosos aspectos en común, el más evidente el de no haber irrumpido hasta una edad relativamente tardía, con 21 y 22 años, respectivamente. Manu Vallejo no ha salido de Cádiz. Perteneció hasta cadete al Sancti Petri y lleva seis temporadas de amarillo, en las tres últimas asegurando una media de una veintena de tantos con el filial en Tercera. Su salto al primer equipo era algo cantado, a pesar de que no lo ha tenido fácil en su carrera para convencer a sus entrenadores.

Datos personales Jack Harper Fecha y lugar de nacimiento: 28-2-1996, Fuengirola. Altura/peso: 1,87 /78 kilos. Puesto: Delantero. Trayectoria: CD Los Boliches (cantera); 2009-15: Real Madrid (infantil , cadete y juvenil); 2015-17: Brighton and Hove Albion sub-21 y sub-23, y desde 2017 hasta hoy: Atlético Malagueño /Málaga. Temporada actual: Doce partidos jugados, todos de titular, 1.010 minutos, tres goles (al Almería, el Rayo Majadahonda y el Mallorca). Contrato: Hasta junio de 2019, con una opción unilateral de renovación del Málaga. Manu Vallejo Fecha y lugar de nacimiento: 16-2-19967, Chiclana (Cádiz). Altura/peso: 1,67 /72 kilos. Puesto: Extremo o medio punta. Trayectoria: Sanct Petri y Cádiz, desde cadetes. En esta temporada ha debutado con el primer equipo tras tres años con un promedio de veinte dianas en el filial, en Tercera. Temporada actual: Diecisiete partidos jugados, todos de titular, 1.410 minutos, cinco goles (al Lugo, Elche, Reus, Córdoba y Las Palmas), en jornadas consecutivas y dos asistencias. Dos goles en la Copa del Rey.

Como Harper el puesto ideal de Vallejo no es el de 'nueve', sino el de segundo punta, aunque también puede alojarse en una banda, preferentemente en la izquierda. Su centro de gravedad bajo (1,67 metros y 72 kilos) lo convierte en un jugador muy potente y difícil de frenar. Sus cifras con el Cádiz este curso son realmente sorprendentes. Con dorsal del segundo equipo, ha jugado todos los partidos de titular y en los siete últimos ha dejado cinco goles en jornadas consecutivas y dos asistencias en las dos más recientes. A ellos se le suma dos dianas en la Copa del Rey totalmente decisivas. Cuando Álvaro Cervera decidió sacarlo de la banda izquierda para situarle por detrás de Lekic su rendimiento creció exponencialmente.

Hay otros nexos entre Manu Vallejo y Jack Harper, como su compromiso en el campo. Su capacidad de trabajo les hace muy apetecibles para cualquier entrenador. «Si fuera mi hijo, yo no estaría preocupado», ha llegado a decir Álvaro Cervera de su actual pupilo. Y es que el chiclanero no es el típico medio punta liviano y que rehúye el esfuerzo sin balón. Lo mismo se puede decir de Harper, cuya ausencia más de un mes la acusó mucho el Málaga en la primera presión. Además, ambos tienen familiares que han jugado al fútbol a cierto nivel. El hermano de Jack, Ryan, que es ahora su agente, actuó en Segunda con el Polideportivo Ejido, y el padre de Manu Vallejo, Javi, es un histórico del Chiclana.

Con tres dianas y sin pases directos de gol, las cifras más llamativas de Harper no son las de Manu Vallejo, pero resulta sintomático también su condición de titular indiscutible siempre que ha estado disponible. El atacante fuengiroleño echó la puerta abajo en la pretemporada tras un buen curso en el Atlético Malagueño, aunque sin poder jugar allí en punta en muchos partidos y sin pedir entonces a gritos el salto al primer equipo. En Harper se adivina la buena formación recibida en su paso durante cuatro años por la cantera del Real Madrid, a donde llegó del Los Boliches.

Lo que más distancia a Harper y Vallejo, amén del físico, es su condición contractual. El cadista está atado hasta 2022. El malaguista acaba su compromiso en junio, aunque el club de Martiricos tiene una opción unilateral para renovarle, extremo al que no se quiere llegar después de un acercamiento con el jugador. El ascenso puede condicionar mucho la continuidad de ambos. Las 'novias' no tardarán en atacar.