Harper, el último artillero de la casa Harper, celebrando el tanto conseguido en Almería, que también supuso el triunfo del Málaga. / Agencia LOF El delantero de Fuengirola, procedente del filial, se ha convertido en la gran revelación del nuevo Málaga

Tiene nombre y apellido británico, pero es malagueño, de Fuengirola. De ascendencia escocesa, Jack Harper se ha convertido en la gran revelación del nuevo Málaga en este arranque espectacular de la temporada. Procede del filial, pero se ha hecho con un hueco claro en el primer equipo gracias a su excelente trabajo, su calidad y sus goles, que ya son dos (máximo realizador hasta ahora, junto a Blanco). A sus 22 años, el espigado delantero acaba de 'explotar' como futbolista profesional, demostrando que tiene ya una plaza, al menos, en Segunda. Ya es un fijo para Muñiz, que apostó por él desde el primer instante. Ha tomado parte en los partidos de Liga.

Procede del Malagueño, equipo al que llegó a la mitad de hace dos temporadas y con el que ascendió la campaña anterior a Segunda B. Tras marcharse de Los Boliches estuvo seis campañas en la cantera del Real Madrid, siendo internacional escocés en categorías inferiores. Lo fichó Francesc Arnau para reforzar el segundo equipo malaguista, que estaba dirigido en ese momento por Manel Ruano, que lo tuvo a sus órdenes esa campaña y la pasada, hasta que salió del club en el mes de enero. «Es un jugador que tiene mucho gol, con una zurda tremenda. Arma muy rápido la pierna y define mejor. Dispone de un gran disparo. Es capaz de aparecer en cualquier momento del partido, en acciones aisladas, para marcar», afirma el que fue técnico del filial.

Pero Ruano llega más lejos en el análisis de Harper al asegurar: «Es un jugador trabajador, honesto, muy profesional, centrado y con un físico espectacular». También recuerda cuál es su mejor posición en el campo, que es en la que lo está utilizando Muñiz. «Se adaptó perfectamente a la banda durante un periodo, algo que creo que le hizo crecer. Luego pasó a formar parte de la zona más avanzada de un rombo, como segundo punta, donde funcionó muy bien», afirma el técnico, que recuerda: «Más adelante me comentaron en el club que tenían ofertas por el jugador, que decidiera si salía o no. Y no lo dejamos marchar».

El goleador, muy satisfecho

El filial Harper sigue consolidándose en el primer equipo cada semana. El domingo logró el tanto del triunfo, lo que lo llevó a ser considerado el mejor futbolista del equipo, el 'MVP' de la jornada para los aficionados blanquiazules. El delantero, en este sentido, se muestra muy satisfecho por este partido y la victoria en declaraciones a los medios del club: «Volver a nuestra casa, donde nos hacemos fuertes, y llevarnos los tres puntos para seguir con esta dinámica nos viene muy bien. Antes de empezar la temporada, todo el mundo habría firmado esto. Si seguimos con esta dinámica haremos muchos puntos y estaremos arriba en la clasificación».

El ariete de Fuengirola explica sus sensaciones y analiza el choque ante el conjunto madrileño. «Salimos enchufadísimos, tuvimos muchas ocasiones en los primeros veinte minutos, y el gol hizo que ellos se reactivaran, y después estuvo un poco más igualado el encuentro. Por mi parte, marcar en La Rosaleda fue increíble. El momento que metes el gol es impresionante, ojalá pudiera pararlo todo para mirar a la gente, pero ya estás pensando en meter el segundo y ganar el partido. Para mí fue muy especial, la gente de mi ciudad gritando mi nombre, con mi familia en la grada; es un honor», destaca.

Respecto al choque del domingo próximo, ante un Deportivo que también aspira al ascenso y se encuentra en una racha positiva, Harper piensa que será un examen más de la difícil temporada que deberá afrontar el Málaga en Segunda División. «Todos los equipos son complicados, y desde que acabó el anterior partido estamos pensando en el siguiente. En la salida a Riazor, donde hay una gran afición y un equipo histórico, vamos a ver nuestro nivel, y es donde tenemos que jugar nuestros partidos grandes», declara, a la vez que elogia a los aficionados malaguistas: «Gracias por venir al estadio, esperemos que se llene el campo en el siguiente, y que ganemos todos los partidos en La Rosaleda».