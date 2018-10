Héctor acecha a Harper en el Málaga Harper, en un entrenamiento en el Anexo de La Rosaleda. / Salvador Salas La derrota en Elche aviva el debate en algunos puestos del equipo, en especial uno del ataque PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 23 octubre 2018, 01:02

¿Tendrá consecuencias en la alineación ya consolidada del Málaga (salvo en los puestos de las bandas) la derrota en Elche? ¿Ha llegado el momento de que se produzcan algunos cambios entre los fijos de cada fin de semana? La solución será firme el lunes por la noche, en una cita ante el Numancia en la que el Málaga está obligado a ganar para que el tropiezo coyuntural no adquiera la categoría de un bache de índole más estructural.

Si las victorias imponen, siempre que sea posible, repetir el once, las derrotas invitan a un análisis para considerar algunas modificaciones en el plan. En este arranque de temporada del Málaga se ha dado la peculiaridad de que los buenos resultados han consolidado un once que se recita casi de carretilla, de no ser por las numerosas alternativas de calidad en las bandas de las que dispone Muñiz (Ontiveros, Juanpi, Dani Pacheco, Hicham, Renato, Juan Carlos y hasta Haksabanovic).

Extremos al margen, el resto de puestos parecerían libres de competencia para cualquiera que no presenciase el día a día en los entrenamientos. Munir sólo se queda fuera si se marcha con su selección; Cifu dejó su puesto por lesión a Iván, que no le ha desmerecido; Luis Hernández, Pau Torres y Ricca lo han jugado todo; N'Diaye es el líder, yAdrián, a su lado, indiscutible, y Blanco y Harper son la pareja de delanteros que más tiempo juega en Segunda. Valga el dato de lo poco que ha descansado el delantero de ascendencia escocesa.

Tras jugar íntegros los partidos de las cuatro jornadas, descansó nueve minutos ante el Córdoba, once en Las Palmas, dos contra el Majadahonda y tres en Riazor, y no fue cambiado ante elAlbacete. Fue en Elche donde cambió la tendencia. Con 1-0 al descanso, el técnico malaguista tomó una decisión radical en relación a lo que había sido su planteamiento hasta entonces. Harper se quedó en el banquillo y un exjugador del cuadro local en Segunda B, Héctor, ocupó su lugar.

Después de jugarlo casi todo, Muñiz le cambió en el descanso en Elche en un primer aviso

El canterano malaguista no ha mantenido su nivel sobresaliente de los primeros partidos, y el delantero canario es el primer recambio

La sensación es que en el tramo más reciente de la competición Harper ha tenido problemas para mantener el sobresaliente nivel con el que arrancó la temporada, con dos goles (al Almería y el Majadahonda), una gran acción individual previa al gol de Hicham al Córdoba y, sobre todo, una generosidad enorme en el trabajo sin balón y unos movimientos académicos en el ataque que ayudan a sus compañeros a la hora de ofrecerse o de descargar el juego.

Harper no lo tuvo fácil. Sin experiencia alguna en Segunda y después de una temporada en la que no había jugado siempre de 'nueve' con el filial en Tercera, echó la puerta abajo durante la pretemporada y no estaba dando motivos para salir del equipo. Pero ahora le acecha su compañero Héctor, que ha desbancado a Koné (fuera de las últimas convocatorias) como primera opción de recambio para el ataque.

No fue fijo en el Albacete

Héctor, que tampoco fue un fijo en el Albacete la pasada campaña (sólo un total de 605 minutos en la Liga repartidos en 16 partidos), debutó en Elche. Antes únicamente había jugado en la eliminación copera ante el Almería, cuando marcó un gol de penalti.

Sin embargo, de alguna manera, la presión a la que somete Héctor a Harper (en el sentido deportivo de la expresión) es la misma que se puede dar en otras demarcaciones. Otro joven, Pau Torres, puede verse desplazado por un experto Lombán en el momento en que baje sus prestaciones; Cifu está cada vez más cerca de recuperar el alta médica, y puede suponer una amenaza para Iván en el lateral derecho, y así sucesivamente. Hasta Kieszek, héroe en la permanencia del Córdoba la pasada campaña, podría llegar a comerle la tostada a Munir si este no mantiene el nivel del inicio de la campaña.