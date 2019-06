Hervás: «Le pediría al jeque que reflexione y piense en el Málaga» Gonzalo Hervás y Jamal Satli, a la derecha, a la llegada de ambos al juicio en febrero. / SALVADOR SALAS El vicepresidente de BlueBay asegura que la sentencia «supone un reconocimiento a la verdad que hemos defendido en los cuatro años que llevamos de proceso» ANTONIO GÓNGORA Sábado, 8 junio 2019, 00:40

La sentencia del 'caso BlueBay' dejó muy satisfechos a todos los integrantes de la hotelera y del despacho de abogados Barrilero y Asociados. El fallo judicial es claramente favorable a los demandantes y contrario al jeque Abdullah Al-Thani, lo que ha sido recibido con optimismo en esta empresa, que pretende decidir sobre el futuro del Málaga. El presidente y máximo responsable de BlueBay es Jamal Satli Iglesias, aunque es el vicepresidente de esta entidad, Gonzalo Hervás, el que ha seguido más de cerca este proceso y también encabezó la gestión del club de una forma directa cuando se cerró el acuerdo que ahora se cuestionaba. «Después de esta sentencia, le pediría al jeque que reflexione y piense en el Málaga antes que en sus intereses personales», afirma Hervás.

La lectura que hace este ejecutivo de la hotelera del fallo judicial refleja su alegría después de un largo procedimiento judicial. «La sentencia es muy satisfactoria, porque supone un reconocimiento a la verdad que hemos defendido en los cuatro años que llevamos de proceso. Con este fallo se hacen valer todos los acuerdos firmados», explica, a la vez que apunta: «Y también viene a decir que los movimientos del jeque, con las querellas y demás, eran siempre artilugios para ganar tiempo».

Hervás, sin embargo, insiste en su llamamiento al jeque. «Creo que es el momento de la reflexión de Al-Thani. Ha pasado ya por los mejores despachos de abogados y ya ve que no puede ganar nada. Es el momento de reflexionar y no de darle un codazo a tu pareja (BlueBay). Debe ser más amable y cumplir con los acuerdos», subraya. También quiere dejar claro que su empresa tiene un plan para el Málaga y no pretende especular: «El que crea que queremos las acciones del Málaga para venderlas, está muy equivocado».

Sentencia fundamentada

El abogado que ha llevado este caso para BlueBay, Carlos Aranguren (del Bufete Barrilero y Asociados), también se muestra muy satisfecho por la sentencia conocida ayer, en declaraciones a este periódico. «Estamos contentos porque todo está muy bien fundamentado y es difícil que la sentencia sea revocada. También corrobora la correcta gestión realizada por Gonzalo Hervás en el Málaga durante el tiempo que estuvo. La verdad es que estamos encantados, y también es un revulsivo para nuestro despacho», analiza el letrado.

Mientras que desde el Málaga y por parte del jeque (el juicio era sólo contra el propietario del club y algunas de sus empresas) no se pronuncian, desde BlueBay también publicaron un comunicado para valorar la sentencia que se conoció ayer. De esta manera, expresaron su «máxima satisfacción por la decisión» del juez encargado del caso. Asimismo, aseguran en la nota que esta decisión afectará al presente y al futuro del club: «Hoy (por ayer) se inicia una nueva etapa para el Málaga». La hotelera lanza algunos mensajes en los que dejar entrever que pretenden actuar en la entidad de Martiricos: «Nuestra prioridad es consolidar una gestión sólida, transparente, responsable y comprometida con el club, que esté a la altura del equipo y de su gran afición». Asimismo, pretende transmitir su predisposición para trabajar a partir de ahora con el objetivo de mejorar la gestión de la entidad: «Es hora de mirar hacia adelante. Nuestro compromiso y disposición será siempre trabajar al servicio del Málaga Club de Fútbol y de potenciar este proyecto».