Hicham: «Debutar con el Málaga es un sueño cumplido» El joven extremo marroquí ha dejado muy buenas sensaciones en este arranque de temporada con el Málaga Lunes, 27 agosto 2018, 13:59

Llegó hace un par de temporada a la cantera del Málaga, pero está siendo ahora cuando su nombre está sonando entre el gran público. Hcham Boussefiane (Rabat, 1998) es una de las gratas sorpresas de este arranque de temporada del Málaga de Muñiz. El extremo ha dejado buenas sensaciones tanto en pretemporada como una vez iniciada la competición oficial.

«La verdad es que fue muy especial para mí«, asegura el jugador sobre su debut. »Debutar con el primer equipo es un sueño cumplido. Lo que me dice el míster antes de saltar al terreno de juego se queda para mí», afirma en declaraciones facilitadas por el club. «Como es lógico, toda la familia, mis compañeros, mis amigos y la afición me han felicitado. La felicitación más especial para mí fue la del míster y la de mis compañeros. Me acordé de Manel Casanova que es quien me trajo aquí», afirma. Hicham tiene palabras de agradecimiento para Casanova, que fue el que le reclutó para el Málaga.

«Llevo muchos años trabajando y debutar en La Rosaleda delante de la afición, con un público que quiere mucho a su equipo, es un sueño cumplido«, insiste.

Sobre jugar en La Rosaleda, delante del público malaguista, el marroquí reconoce que fue una sensación extraña: «Estaba concentrado, pero a veces me giro y miro todo el campo… Es un sueño. Siempre he estado preparado y es un objetivo cumplido para mí».

Para Hicham, todos los jugadores del equipo son importantes, con independencia de la edad. «Lo importante es que ayudemos al equipo y lo hago siempre que puedo».