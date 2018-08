Hicham y Harper, indiscutibles Las cosas de Cañete La afición malaguista de Primera, sabe y desea olvidar desengaños en Segunda. La entidad está, permanentemente, en deuda con sus seguidores Harper, en una acción ante el Alcorcón. / Salvador Salas PACO CAÑETE Martes, 28 agosto 2018, 00:32

Diez años después, fútbol de Segunda ante una afición de Primera. Cerca de 19.000 espectadores para ver al Alcorcón. Gran ambiente en Martiricos. Borrón y fútbol de otra categoría. Ni el terreno de juego estaba en las buenas condiciones de la temporada de los petardazos. Con la victoria en Lugo se animó más de un indeciso, aunque antes del partido eran 18.300 los que suscribieron su cariño al Málaga en forma de abono. Los incondicionales blanquiazules son así. Saben y quieren enterrar desengaños. Abanderados de la ilusión. La entidad permanentemente está en deuda con sus seguidores.

Segundo triunfo consecutivo. Seis de seis antes de la visita a Almería del lunes. El equipo está arriba. Cumple con el objetivo. Mientras, en el seno del club trabajan para que autoricen las fichas pendientes, la de Dani Pacheco en especial, que ha despertado expectación. No podemos olvidar a los que se tienen que marchar. Ellos defienden la vigencia del contrato que les pusieron por delante, y firmaron. Al pulso oficial le queda poco. Veremos.

Hace una semana apunté que Harper e Hicham tienen futuro. Con un solo partido lancé el pronóstico. No pretendo ser adivino. Para nada. Cuando ves y aprecias una serie de jugadas fundamentales en un aprendiz de figura, por lógica das en la diana. Y más si llevas entre jugados y presenciados cerca de 2000 encuentros. Te equivocas, pero menos. Sobre todo si lo que observas está por encima de lo habitual. Soy un convencido de que en fútbol como en tantas facetas de la vida, el trabajo perfecciona, es necesario y obligado para triunfar. Pero cuando ves a un joven desarrollar el fútbol que lleva dentro, es la leche. Se nota desde lejos, como la improvisación. Con ese par de revelaciones, el equipo se ha reforzado. El marroquí Hicham, rompedor, sobresale y marca la diferencia con sus compañeros porque también construye. En los partidos disputados, cuando entró sustituyendo, fulminó esquemas, posiciones e individualidades del contrario. Semana atrás dije que tienen futuro. Hoy, aseguro que son ya presente. Dos futbolistas cuyos apellidos empiezan por 'h', como la hermosura con que han arrancado en este deporte, excelente y atractivo.

Junto a estos jóvenes, el corpulento N'Diaye constituye el auténtico futbolista para el conjunto, y no el abanico de tuercebotas que el Málaga presentó en Primera División. Delante del portero Munir, seguro y sin aspavientos, tres defensas se mostraron contundentes: Hernández, que hasta vuelve a destacar en los saques de banda; Ricca, firme atrás y rápido arriba, y Cifu, que contra viento y calor se está ganando un puesto en el equipo. Recio mejoró un tanto, mientras que Ontiveros volvió a demostrar que cuando se lo propone, puede.

La Liga de Fútbol Profesional, según su presidente Tebas, pretende celebrar uno o dos encuentros de Primera en Estados Unidos, con Real Madrid o Barcelona como principales reclamos. No se ha jugado el primero y señala que ese acuerdo va a durar quince años. Por lo visto olvidan que más importante aún es el factor humano, el jugador ya ha dicho que no. Y al socio, aficionado, seguidor, hincha, espectador y abonado que rodea al fútbol y sus clubes, que no le toquen 'las pelotas'. El ser humano está preparado para infinidad de adaptaciones, pero el concepto ¡Basta! Tampoco pierde vigencia. El ruido y el ambiente se puede robotizar. Los sentimientos, no. Y mucho menos con el calor y el color de unos colores a miles de kilómetros de su casa. Veremos cómo termina esta venta organizada por la Liga y que los mismos profesionales han respondido que ya está bien, que la Liga que se juega en España, de la que dicen que es la mejor del mundo, la pueden saborear en cualquier rincón. Pero lo que se dice vivirla, España es grande y ancha. Y tiene su corazoncito. El dinero allana muchos caminos. En nuestra competición se han introducido numerosos cambios. Otra cuestión es que todo lo que redunda al balón se tenga que sacar de nuestras fronteras. El tiempo y la razón marcarán.