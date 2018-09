Los hombres fuertes de Muñiz

La Copa del Rey, una opción para los menos habituales

La Copa del Rey siempre supone una salida airosa para algunos jugadores que no suelen contar para la Liga o que disputan pocos minutos. Y así ocurrió en el Málaga en la única oportunidad que ha tenido, ya que cayó a las primeras de cambio ante el Almería. Este encuentro lo aprovechó Juan Ramón Muñiz para darle oportunidades a jugadores de la cantera y también minutos al resto de la plantilla, aunque hubo algunos futbolistas que tampoco pudieron tomar parte en el encuentro por tener problemas físicos o por encontrarse con su selección. De hecho, en este partido no tomaron parte Andrés Prieto, Torres, Haksabanovic y el casi recién llegado Lombán. El gran problema estriba en que ya no habrá más oportunidades en esta competición. Ahora deberán buscar los minutos en la competición liguera.