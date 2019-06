La hora de las primeras decisiones en el Málaga Caminero escucha a Víctor durante la presentación de este como entrenador del Málaga. / ÑITO SALAS Tras una semana con las iniciales tomas de contacto, el club asume que la continuidad de Víctor y el comienzo de la planificación ya no pueden demorarse SERGIO CORTÉS Lunes, 24 junio 2019, 00:49

Al Málaga se le echa el tiempo encima. Al contrario de lo que ha sido habitual en la última década –gracias a la permanencia continuada en Primera División–, en esta ocasión el final de la temporada se ha demorado hasta mediados de junio, así que el comienzo de la próxima campaña está a la vuelta de la esquina, más cerca de lo que pudiera pensarse. Por esa razón llega la hora de adoptar las primeras decisiones.

Ya se sabe que en el Málaga todo se demora más de la cuenta y que año tras año lo habitual es que la planificación arranque con demasiadas incógnitas y con escasa celeridad. Hace dos veranos, sin ir más lejos, hubo varias incorporaciones apalabradas que tardaron en cerrarse más de la cuenta, lo que en momentos puntuales provocó ciertas dudas en los propios futbolistas (así sucedió, por ejemplo, con el guardameta Roberto). Sólo que ahora la diferencia radica en que competir en Segunda y no ascender directamente implica terminar más tarde, ya entrado el mes de junio. Y ese es un serio obstáculo que obliga a tomar decisiones con cierta diligencia. El mercado no espera y está en continuo movimiento, pero esa situación se acentúa más cuando se trata de la Segunda División porque habitualmente determinados objetivos están en el punto de mira de varios equipos. Dormirse en los laureles suele ser letal.

Cánticos

Eso lo saben en las oficinas de La Rosaleda. Por eso, tras una semana con las primeras tomas de contacto, el Málaga asume que la continuidad o no del entrenador que concluyó la temporada, Víctor Sánchez del Amo –el público que permaneció en las gradas al término del 'play-off' con el Deportivo no pudo ser más concluyente con el cántico de «Víctor, quédate»–, y el comienzo 'de verdad' de la planificación ya no pueden demorarse.

Aunque es cierto que el club está a la espera de diversas operaciones que pueden aliviar en parte su nueva realidad económica –marcada por un fuerte descenso del presupuesto y una reducción casi a la mitad del tope salarial que le impondrá LaLiga para el próximo ejercicio–, no lo es menos que la decisión de Víctor también influirá en la hoja de ruta. El madrileño conoce desde hace exactamente una semana los aspectos principales del proyecto tras la reunión que mantuvo en las oficinas de La Rosaleda con el asesor jurídico del club y responsable de la gestión interna, Joaquín Jofre, y con el director deportivo, José Luis Pérez Caminero.

El equipo volverá al trabajo en menos de tres semanas y tendrá poco más de un mes para preparar la Liga

En esa cita, obviamente, se habló de números, de la partida a destinar a la plantilla y al cuerpo técnico, con una rebaja considerable. Es decir, el entrenador blanquiazul en el último tramo liguero conoce de primera mano hasta dónde puede llegar el club en materia económica. Víctor se ha tomado estos días de reflexión para analizar si el proyecto es consistente, como él desea –así lo dejó claro como prioridad en su comparecencia tras la eliminación de los 'play-off' frente al Deportivo–, y hasta qué punto el condicionante económico puede influir en todo lo relativo a la estructura del equipo y a la planificación de la plantilla.

Eso sí, el Málaga no puede esperar mucho tiempo a Víctor. El equipo volverá al trabajo en menos de tres semanas. A los jugadores todavía no se les ha confirmado la fecha definitiva, aunque fuentes del club recalcan que si sigue el madrileño, sería a mediados de la segunda semana de julio para los preceptivos exámenes médicos. En realidad, la pretemporada en sí durará apenas un mes porque la primera jornada está fijada para el fin de semana del 17 y 18 de agosto, aunque, como el equipo blanquiazul suele ser el que mejor audiencia televisiva tiene junto al Zaragoza, no puede descartarse que su partido sea elegido en segunda opción por Gol para emitirlo en abierto el viernes 16.

Al Málaga se le echa el tiempo encima. La temporada terminó esta vez más tarde y no puede demorar algunas decisiones. La respuesta de Víctor debe ser inminente.