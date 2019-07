EN ITALIA, AHORA COMO ANTES

Hace 50 años no existía la selección sub-21 de fútbol ni la Eurocopa como tal. Pero sí una similar que respondía al nombre de selección española sub-23 y que participaba en el Campeonato de Europa Amateur. Viendo el partido del domingo en el que España sub-21 se proclamaba campeón de Europa por quinta vez la mente se me fue en busca de aquella otra selección que, en 1970, goleó a Italia (0-6) en Italia en la semifinal del Campeonato de Europa Amateur. Fue un partido memorable con Santamaría como seleccionador. Se jugó en Viareggio, donde finalmente se perdería la final, ante Holanda, en un segundo encuentro que se tuvo que disputar en lunes, con medio equipo español seriamente lesionado. Y alternando mis recuerdos y sensaciones, el agotamiento final de jugadores como Ceballos, Fabián o Fornals, por ejemplo, que dieron una lección magistral como en Viareggio, hace 50 años, lo hicieron jugadores como Benito, Macías, Grande y Quini, autor de cuatro de los seis goles a los italianos. Recuerdo que en aquella época se habló mucho del ardid que tuvo el técnico de colocarle a Quini el número 8, cuando era el delantero centro, con el fin de desorientar al equipo contrario; hoy día, cuando cada jugador lleva el número que le apetece, eso no tendría relevancia. Pero sí entonces, cuando cada número en la espalda indicaba la posición y tarea a desempeñar en el juego del equipo.

En definitiva, que este triunfo de los españolitos en la final de Italia me ha transportado a medio siglo atrás, al recuerdo de un equipo que estaba compuesto por el jovencísimo Castro (el malogrado hermano de Quini), en la portería; Fabián, Macías, Benito; José Manuel, Grande; Herrero II, Quini, Ortuño, Garzón, y Bosmediano, más Piñal y Planelles. Recuerdo que el día de la definitiva final Benito tuvo que llegar al vestuario maltrecho del partido del día anterior apoyado en el masajista del equipo y este periodista, que así de cerca andábamos en aquellos tiempos. Aquella épica eliminatoria, con futbolistas que apenas se conocían y llegaron a ser grandes figuras, la he vuelto a revivir, también ahora en Italia, con jugadores que apuntaban y que, seguro, habrán de brillar esta próxima temporada.