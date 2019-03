Iván Alejo: «No estoy al nivel que me gustaría; todavía me falta un poco» Iván Alejo, a pie de césped en La Rosaleda / Germán Pozo El malaguista habló de su estado de forma actual, del triunfo en Tarragona y del próximo rival, el Sporting CAMILO LÓPEZ VEGA Málaga Martes, 26 marzo 2019, 12:33

El extremo malaguista Ivan Alejo compareció esta mañana ante los medios en la sala de prensa del estadio Ciudad de Málaga, donde habló de la victoria conseguida contra el Gimnàstic, el momento decisivo de la temporada en el que se encuentran y de su tono de juego actual. Respecto a esto último, el jugador destacó: «No estoy al nivel que me gustaría, me falta un poco todavía. Pero no me centro en cómo estoy yo, sino el equipo. Ojalá juegue mal todos los partidos de aquí al final y ganemos todos los puntos que restan. Sin embargo, creo que el 'míster' está confiando mucho en mí».

Respecto a la victoria conseguida el pasado fin de semana en Tarragona, Iván Alejo destacó la importancia del triunfo y cómo los resultados de la jornada favorecieron aun más al equipo. «Son tres puntos muy importantes, en el vestuario éramos conscientes de que teníamos que ganar sí o sí. Hay que estar muy contentos, ya que esta semana hemos podido recortar puntos a los equipos de arriba. La consigna del equipo está muy clara: partido a partido», afirmó.

Además, el vallisoletano, hizo hincapié en la importancia de hacer de La Rosaleda un fortín para los próximos encuentros: «En casa tenemos que hacernos más fuertes, es un campo que impone a todos los rivales y tenemos que aprovecharlo junto a la dinámica tan buena en la que llegamos».

Alejo, que fue el gran fichaje del mercado invernal, y que es uno de los fijos en el equipo de Muñiz, analizó al Sporting,el próximo rival del Málaga, el viernes (21.00, Gol) en La Rosaleda: «Por diferentes circunstancias, ha ido peor de lo que se esperaba, ya que a principio de temporada se veía un equipo que llegaría más alto en la tabla, pero también es verdad que vienen muy motivados después de la victoria en el derbi contra el Oviedo».

Por último, Alejo habló del gran trabajo que está realizando esta temporada su entrenador, Muñiz, con todos los jugadores del equipo. «Juegues o no juegues, el mister tiene a todos enchufados. Esto lleva a que el equipo compita al cien por cien en todos los partidos», sostuvo.