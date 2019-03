Iván Alejo: «Hacía tiempo que no era tan feliz» Iván Alejo lanza al aire dos balones, a pie de campo en La Rosaleda. / GERMÁN POZO El extremo pucelano reconoce que está muy a gusto en su nuevo destino tras pasarlo mal en su etapa en el Eibar y en el Getafe PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 23 marzo 2019, 00:37

Iván Alejo (Valladolid, 1995) no tiene precisamente pelos en la lengua. El extremo cedido por el Getafe se muestra muy esperanzado cara a un desenlace feliz de la temporada, reclama máxima comprensión en este momento delicado del Málaga –«si nosotros somos pesimistas, ¿cómo estarán en Las Palmas?»– y no oculta que pasa por un momento de especial felicidad, algo que desde fuera parecería difícil de entender por la dinámica de resultados del equipo, pero ahora se siente valorado tras dos etapas anteriores (Eibar y Getafe) en las que no.

-A algunos jugadores les he preguntado directamente si va a subir el Málaga. A usted se lo puedo plantear de otra forma. ¿Estará en el Málaga la próxima campaña (seguirá por contrato en caso de ascenso.

-Pues mi intención es esa. Vine aquí para ascender. Sí que es verdad que ahora no estamos pasando por un buen momento de resultados. Creo que las sensaciones son mejores que los puntos que tenemos, pero sabemos que la temporada en Segunda es muy larga y debemos ir todos juntos de la mano para conseguir el objetivo.

-Dice que las sensaciones son mejores que los puntos. ¿Quiere decir que no se terminan de ver inferiores a los rivales y que pueden ganar la mayoría de partidos?

-Claro, y desde fuera lo que veo es demasiado pesimismo. Obviamente, el Málaga tiene que aspirar a todo, porque viene de descender, pero desde fuera percibo mucho pesimismo y hay que tener en cuenta que la Segunda es muy difícil. Todos los rivales te compiten y va a ser una lucha titánica de aquí hasta el final. Tanto afición, como club, plantilla y cuerpo técnico tenemos que ir de la mano. Desde dentro del vestuario tenemos las cosas muy claras y estamos muy unidos, sabiendo que vamos a conseguir el objetivo.

-Pero el Málaga partía con un presupuesto y unas expectativas altas. Visto así, se entiende ese pesimismo de la afición y esa presión sobre el equipo, ¿o no lo ve así?

-Sí, pero si nosotros somos pesimistas, ¿cómo estarán en Las Palmas? Tenemos que valorar las cosas buenas, centrarnos en lo positivo y no en lo negativo. El equipo no ha salido de los seis primeros puestos toda la temporada. Somos el más regular, pero sí que es verdad que últimamente no acompañan los resultados, pero el equipo confía en sí mismo y ahora vienen partidos muy importantes cara al objetivo final.

-Pero el equipo ha jugado 30 partidos y lleva 31 goles.

-Sí que es verdad que son pocos goles, pero el equipo le ha sacado mucho rendimiento a los goles y defensivamente se está haciendo un trabajo muy bueno. Apenas encajamos. Es cuestión de tiempo, estaríamos preocupados si no se hicieran ocasiones, y a ver si vamos para arriba.

«No pasamos por un buen momento, pero las sensaciones son mejores que los puntos sumados»

-En Tarragona sí que no vale el empate, ¿verdad?

-Sí. Ahora con los 36 puntos que quedan el objetivo es ir sumando de tres en tres sí o sí, sea el campo que sea. El 'Nàstic' es un rival peligroso, pero vamos con la obligación de ganar.

-La afición quiere ver al Iván Alejo del día de su debut...

-Empecé muy bien, en el partido contra Las Palmas, pero no pienso que esté teniendo un rendimiento bajo. Me está costando un pelín adaptarme al grupo, ponerme a tono físicamente. Jugué muchos partidos cuando apenas lo había hecho en el resto del año. Quise arriesgar ante Osasuna, pero al final se decidió que tenía que parar un poco, y espero que ahora se verá mi mejor nivel.

-Lo que es el destino: usted debutó en Primera en La Rosaleda (con el Eibar, un 20 de agosto de 2017) y ahora juega en el Málaga.

-Sí. Fue el día más especial para mí. La vida es así. Espero ganar ahora muchos partidos aquí. Ya se vio que hay una afición especial el día del Deportivo, cuando nos llevó en volandas, y ante Osasuna, porque no es fácil meter 22.000 personas en un campo un lunes con los horarios lamentables que nos siguen poniendo, y eso sí que es de reconocer y agradecer.

-Y uno de sus ídolos fue malaguista, Joaquín. Él acabó triunfando mucho en los últimos años moviéndose también por dentro. ¿Se ve con características para jugar también ahí, al estilo de lo que le tocó hacer a Hugo en Soria?

-No, la verdad es que me gusta jugar por fuera, pero esto es muy largo y si el míster considera que debo jugar por ahí él es el que manda, el que más sabe.

-¿Son muy distintos Bordalás y Muñiz?

-Son los dos muy exigentes, estudian mucho al rival. No dejan relajarse nunca al jugador, y eso te viene bien. Muñiz tiene la virtud de tener enchufados a todos. Salga quien salga el nivel no varía, y esto en una plantilla tan larga habla bien de él.

«Empecé muy bien, en el duelo ante Las Palmas, pero no creo que esté teniendo un rendimiento bajo»

-¿También hizo una pretemporada con Simeone? ¿Quién prima más el trabajo defensivo y la disciplina de los tres?

-Desde fuera da la sensación de que es así, pero ninguno de los tres es de ese estilo. Hoy en día en el fútbol si no defiendes y si no corres para atrás, estás muerto, porque es lo que hay que hacer y el rival te supera. Pero de medio campo para adelante nos da mucha libertad para que hagamos lo que sabemos. Quizás se tiene una imagen equivocada de Muñiz desde fuera.

-¿Sigue pensando en ser entrenador cuando deje el fútbol?

-Sí. Es una opción que siempre he valorado. Me gusta mucho ver fútbol y el mundillo del entrenador. No sé lo que va a pasar en el futuro, pero me gustaría sentarme en los banquillos. Te vas quedando con cosas de cada entrenador, y he tenido la suerte de trabajar con gente que sabe mucho de esto, como Bordalás, Muñiz, Simeone, Mendilíbar, Paco López...

-¿Está contento en Málaga?

-Estoy bien. A nivel personal, muy contento. Si le soy sincero hacía tiempo que no era tan feliz. El último medio año de Eibar y el primer medio año de Getafe fueron muy complicados para mí. Incluso hubo momentos en que estaba sin ganas de hacer nada y necesitaba un soplo de aire fresco. Cuando se planteó esta posibilidad a través de Caminero mi familia me mostró todo su apoyo. Vivo genial aquí y estoy contento con el día a día, el míster, el club...

-Sólo falta el broche. ¿Que la temporada acabe felizmente el 9 de junio mejor que el día 23?

-No hay que fijarse tanto en el ascenso directo o en el 'play-off', lo importante es que cuando acabe todo estemos aquí contentos festejando el ascenso. Entiendo que desde fuera se vea todo oscuro, pero los aficionados deben pensar que los necesitamos a ellos. Les pido que apoyen, que estén con nosotros, y que si cuando acabe todo no se logre el objetivo entonces nos insulten o llegue la crítica. Nosotros estamos expuestos a eso y lo entiendo, pero antes no.