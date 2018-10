Iván: «Con Muñiz todo es más fácil» Malagacf.com El canterano asegura que está viviendo en el Málaga su ilusión desde que era pequeño Martes, 9 octubre 2018, 17:46

Iván Rodríguez sonríe en el Málaga, tras dos partidos como titular en los que ha dejado buenas sensaciones. El lateral derecho trata de afianzarse en el primer equipo y tiene claro que está cumpliendo su sueño de cuando era niño. «Me he sentido bastante cómodo con el equipo en estos dos partidos y aprovechando cada minuto que pueda jugar y hacerlo lo mejor posible», aseguró el jugador de Alameda. El malaguista ve estos días cómo cumple su ilusión de ser un jugador importante en el equipo de su tierra: «Siempre te compensa porque al final estás en el Málaga que es tu ilusión desde pequeño. Nada es fácil y más para un chaval de cantera que tiene que pasar por muchos momentos hasta llegar arriba, pero ahora estoy saboreando mucho todo eso».

El jugador asegura que Muñiz le está facilitando mucho las cosas, a él y al equipo: «Me dice que no me complique y que juegue como sé y así no tendré ningún problema. Si sirves para esto, no tienes que tener dificultad a la hora de jugar y con Muñiz todo es más fácil». También dijo del entrenador que «es muy exigente y eso se agradece». Cree que el equipo está en una dinámica positiva: «Lo veo bien, se están haciendo bien las cosas y ojalá esta dinámica la mantengamos durante mucho tiempo. Hemos conseguido tener un grupo bastante fuerte. Yo lo he vivido también desde fuera y ahora estoy dentro. Trabajamos las dos situaciones y eso hace que el que entre de fuera no se note apenas».

Iván explicó las diferencias que se está encontrando entre Tercera División y Segunda: «Te encuentras con futbolistas de más calidad, equipos muy cerrados, trabajados, pero estando en el Málaga y con los compañeros que tengo alrededor todo es más fácil». El lateral se define como «bastante sólido defensivamente» y admitió que también le gusta mucho subir al ataque y que Dani Alves siempre ha sido un referente para él.

Fue cuestionado también por algunos de sus compañeros, como Harper: «El que lo conozca sabe que era un futbolista increíble y que en cualquier momento podía suceder. Como muchos futbolistas que están en el filial, solo hay que darle la oportunidad y lo van a aprovechar». También habló de Luis Hernández: «Está a mi lado y se notan las correcciones y estar encima de ti se nota mucho a la hora de subir arriba. Que te ayuden y te digan por dónde moverte es bueno. Creo que a Pau, que también es nuevo en esta categoría, le irá también bien Luis».