Iván: «Tenía claro que este debía ser mi año»

El canterano Iván, que hace unos días cerró su renovación hasta 2022 y se ha acomodado como titular en el primer equipo procedente del filial, analizó este mediodía, en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda, su nueva situación contractual y su crecimiento. Para el lateral derecho de 22 años de Alameda ha sido más importante hacerse un hueco junto a la plantilla profesional (aunque él no tendrá hasta junio este contrato y hasta el final de campaña seguirá con el dorsal '29') que el hecho, positivo indiscutiblemente, de prolongar su contrato unos años. «Estoy muy bien. En principio tenía claro que quería seguir aquí y estoy muy cómodo. El club lo ha puesto bastante fácil y hemos llegado a un entendimiento rápido. Personalmente no estaba preocupado por renovar. Es importante centrarse en el objetivo«, afirmó en relación a la gran meta colectiva de la temporada, el ascenso del Málaga a Primera.

El jugador analizó lo difícil que ha sido no tanto estar en la órbita del primer equipo como quedarse. «Estuve a las puertas de la primera plantilla en varias ocasiones. Es mucho más difícil el salto desde Tercera, pero estaba preparado. Intenté hacerlo lo mejor posible y tenía claro que este debía ser mi año. Creo que esta consolidación viene gracias a que mentalmente estoy mejor preparado».

Incluso, Iván aconsejó a los actuales canteranos que no pierdan la esperanza de incluirse algún día en la plantilla profesional. «Ahora le diría a todos los canteranos que sigan su camino, que no es fácil, pero en Málaga están en un buen sitio para llegar arriba. Se ha visto que cuenta mucho con la cantera, y somos de los equipos más jóvenes de Segunda», dijo recordando una lesión grave y su tardanza en llegar al primer conjunto, con 22 años (aunque debutó oficialmente al término de la campaña anterior)«. El defensa llegó de alevín y recordó parte de lo vivido entonces: »Fue hace mucho tiempo. Ha cambiado mucho el club. Es bonito acordarse de todo el camino que llevo. Muchas veces pensé que podía perder el tren, sobre todo tras la eliminatoria perdida ante el Castellón (en su etapa con el filial en Tercera), pero he cambiado mucho mentalmente«.

El jugador también habló de la situación del equipo, en zona de ascenso, y de sus problemas últimamente para sumar fuera (dos puntos de los últimos quince en disputa): «Aunque hacemos buenos partidos, por pequeños detalles se nos van, como en Pamplona o en Gijón, en el último minuto. Nos vendría bien sacar los tres puntos, porque luego recibimos al Granada, que es un rival complicado».